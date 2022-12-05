我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

Trader Joe’s這款聖誕熱門商品 上架就秒殺

記者朱敏梓／洛杉磯報導
Trader Joe’s各種聖誕限定商品。（記者朱敏梓／攝影）
Trader Joe’s各種聖誕限定商品。（記者朱敏梓／攝影）

一年中最令人期待的節日之一聖誕節臨近，許多民眾都開始精心準備為家人和朋友的禮物。網紅超市Trader Joe’s諸多聖誕季新品已上架，許多商品包裝精美，價格合理，是民眾聖誕禮物的好選擇。其中有一款商品，更是萬眾期待，一上架就賣光，許多門店還限購。

這款限購商品是「Rabitos Royale Gourmet Dark Chocolate Stuffed Fig Bonbons」，也就是無花果松露白蘭地酒心巧克力。一盒巧克力中共有單獨包裝的九顆巧克力，每顆黑巧克力中間包裹一個無花果，許多民眾光吃無花果都會覺得有點甜，但當無花果的甜中和了黑巧克力的略微苦澀，甜度就變得恰到好處。無花果乾裡又夾帶了一層松露，裡面的酒心巧克力帶點白蘭地的味道，酒味並不會很重，入口即化，口感非常獨特。

火爆全網的無花果白蘭地巧克力，許多地方都規定限購。（記者朱敏梓／攝影）
火爆全網的無花果白蘭地巧克力，許多地方都規定限購。（記者朱敏梓／攝影）

這款商品是Trader Joe’s聖誕季的限定品，一上架就遭到瘋搶，在社交平台上許多網友表示「自己所處的Trader Joe’s門店沒幾天就搶光了」，還有網友稱「一口氣買了七八盒」，「一下子就狂炫三盒，因為太好吃了」，更有許多門店要求限購兩盒，可見該產品有多火爆和受歡迎。

除了無花果酒心巧克力，Trader Joe’s聖誕季許多限定商品都非常值得購買，作為禮物也是不錯的選擇。例如熱銷的薑餅人形餅乾，這些可愛的薑餅人形餅乾可以掛在熱可可或牛奶杯的邊緣，再搭配Trader Joe’s美味的熱可可，在聖誕派對中一定會成為非常受歡迎的飲品，受到小朋友們的追捧和喜愛。「牛奶巧克力日曆r」（Milk Chocolate Advent Calenda）中有24個小窗口，裡面裝滿了24種美味的巧克力，包裝也十分精美。

熱銷的薑餅人形餅乾。（記者朱敏梓／攝影）
熱銷的薑餅人形餅乾。（記者朱敏梓／攝影）

「Candy Cane Joe Joe’s」作為熱銷產品之一也已經回歸，這款夾心餅乾適合泡在牛奶中，或者壓碎作為冰淇淋裝飾，非常美味。民眾還可以嚐試「Dark Chocolate Covered Peppermint Joe-Joe’s」（黑巧克力薄荷餅乾），雖然一聽起來就卡路里爆棚，但是苦澀的黑巧搭配奶油，表面還舖有一層碎棒糖，這樣的「甜蜜攻擊」很難不讓人淪陷。

此外，民眾還可以在貨架上找到小時候最愛的「丹麥黃油曲奇」（Danish Butter Cookies）、黑巧克力脆餅曲奇（dark chocolate-covered shortbread cookies）等限定產品，也都非常值得一試。

牛奶 聖誕節 中共

上一則

阿罕布拉「The Villages」建案被否決 開發商提告

下一則

今冬病毒提早來襲 幼兒長者高危群

延伸閱讀

Trader Joe’s聖誕季商品上架 這款超紅 多分店限購

Trader Joe’s聖誕季商品上架 這款超紅 多分店限購
《老物件情懷》聖誕卡片

《老物件情懷》聖誕卡片
華人贊助好萊塢聖誕遊行 主流社會中發聲

華人贊助好萊塢聖誕遊行 主流社會中發聲
洛杉磯交響樂團 聖誕、新年迪士尼音樂廳表演

洛杉磯交響樂團 聖誕、新年迪士尼音樂廳表演
今年有沒有聖誕行情？很難說

今年有沒有聖誕行情？很難說
卡車男尾隨進屋 只搶聖誕花環

卡車男尾隨進屋 只搶聖誕花環

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

2022-11-28 14:12
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

節日謝師 華人竟送愛馬仕包

2022-12-03 02:17

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」