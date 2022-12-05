買地空置為哪般？富人想法難懂

Steve Bing花了十年時間買下這塊位於貝沙灣的土地，目前正以3300萬美元的價格出售。(Hilton & Hyland)

在寸土寸金的洛杉磯 地區，每隔幾年市場上就會出現一塊位於黃金地段的大片空地。這些昂貴土地緣何一直被空置？原因五花八門，有的原因甚至超出普通民衆的想像。

而諸多原因中最令人意想不到的一個，被資深房地產經紀人Jack Pritchett一句道出，「在南加州 ，擁有多少財富，是通過擁有多少隱私 來衡量的，而不是金錢。 」這正是很多空地一直留存到現在的原因。

好萊塢著名影星史堤夫麥昆（Steve McQueen）就曾於1960年代將自家左右兩側的空地全部賣了下來，此舉只為不讓任何人在他家旁邊建房。

2017年，密耳瓦基釀酒人隊（Milwaukee Brewers）老闆Mark Attanasio斥資660萬美元買下位在馬里布的布羅德（Broad ）海灘僅存的一處空地，但他卻沒有在這裡建房。 Pritchett說，這塊空地位於Attanasio房子隔壁，他買下這塊地是為了避免被鄰居打擾，也不想忍受建房時產生的噪音。從Google地圖上可以清晰地看出，這塊空地在擠滿度假屋的布羅德海灘海岸上格外顯眼。

Pritchett還補充道，儘管Attanasio購買這塊地的目的是為了「清靜」，但這塊空地的前任主人卻是出於完全不同的原因才遲遲未在這裡建房。他是一位醫生，幾十年前買下這塊地，但一直沒有時間「處理」它。而隨著近年來加州政府對建築和地基的要求愈來愈多，在這塊土地上建房變得更加困難，導致他最終決定將這塊空地賣掉。

除了出於隱私的考慮外，另一對在馬里布海灘邊的懸崖上擁有空地的夫妻，還有著更為「離譜」的原因。 Pritchett透露，雖然這家人的丈夫想要在這塊地上蓋房，但妻子卻堅決反對。幾十年過去了，他們只有偶爾來海邊玩時才會用得上這塊地——他們只是在這塊空地上停車。

Hilton & Hyland的經紀人Barry Watts表示，這些地往往由一些高淨值買家購得，他們非常忙碌，很難擠出時間與建築師、顧問或是承包商去討論房屋建造的方案。而且他們通常擁有多處房產，並不急於開發空地，土地也就一直被閒置。另外，在這些黃金地段上建房通常耗時很久，電影製片人兼慈善家Steve Bing在十年裡陸續買下他所在酒店對面的多塊土地，計劃建造一座2萬5000平方英尺的豪宅。但不幸的是，Bing在2022年自殺，最終失去對這片土地的控制權，這片土地也就一直空置。

據Redfin數據顯示，洛杉磯縣目前有3417塊住宅用地在售，它們的價值差異巨大。在蒙特利公園市（Monterey Park），一塊半畝的土地售價54萬美元；而在Pasadena老城中心，一塊半畝的土地價格則高達1290萬美元。在西好萊塢的居民區，一塊只有0.34畝的居民用地就售價高達1090萬美元。