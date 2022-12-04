我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

台清華校長高為元訪洛 拓展半導體晶片合作

本報記者／洛杉磯報導
國立清華大學高為元校長（左二）於12月1日至10日率團拜訪洛杉磯、舊金山、華府和紐約四個城市（本報記者／攝影）
國立清華大學高為元校長（左二）於12月1日至10日率團拜訪洛杉磯、舊金山、華府和紐約四個城市（本報記者／攝影）

國立清華大學高為元校長12月1日至10日率團拜訪洛杉磯、舊金山、華府和紐約四個城市，每個城市將進行三大重點活動：拜訪當地知名大學與企業、召開清華交流說明會及舉辦校友聚會，期望帶領清華擴大全球合作夥伴網絡，將清華品牌推向國際，拓展台美半導體晶片合作。

12月3日高校長帶團來到洛杉磯，與清華校友們在惠提爾（Whittier）的希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton）齊聚一堂。近年來台灣半導體產業能量獲國際高度關注，繼美國總統拜登今年8月簽署《晶片法案》(CHIPS and Science Act) 後，美國國家科學基金會(NSF)也於今年10月與台灣國科會展開台美先進半導體晶片設計及製作合作計畫。發展半導體不僅成為聯邦政府各機構重要任務，各研究型大學與相關企業也積極增強自身的研究與產業實力。

國立清華大學在台灣半導體發展過程中扮演著至關重要的角色，希望透過此行向美國企業及大學介紹清華的發展策略重點，以及近年來於半導體學院、台北政經學院、學士後醫學系及跨領域教育的努力，特色和未來規劃，希望能建立台美雙方人才培育、創新及永續經濟發展的多邊夥伴關係。

高校長表示，本次代表團訪美，希望能夠進一步了解美國發展的趨勢以及了解各名校在人才培育和研究方面的計畫，開展合作關係。半導體是一個跨領域的產業，除了材料、科技之外，也是一個政治和經濟的議題，整個未來發展需要新的專業人才，像台積電在美國設立工廠，也需要擁有跨文化管理的人才，學校在技術、人才培育、語言和文化方面都能夠發揮重要作用。

代表團在北美四個城市將分別拜訪 UCLA、UC Berkeley、University of Maryland 以及 IBM TE Watson Research Center，希望與各校校長、行政主管及工學院教授建立更多特定領域(譬如半導體)的交換學生和學程計畫，清大可以提供學生在學校及在產業的學習機會，體驗語言與文化學習，也歡迎教師能來新竹清華短期或長期停留，由清大提供一個可以與當地產業和研究團隊互動交流的平台。

代表團也將在四城舉辦共四場清華交流說明會，邀集東西岸該地區大學、半導體相關企業及協會，期能激發清大與當地學界、業界和校友間的信任合作可能，培育全球化人才，協力提升各方在國際上的能見度。

晶片 洛杉磯 拜登

上一則

南加香港校友會 12月11日慈善舞會

下一則

洛縣府亞裔員工講座 以身作則促進和諧

延伸閱讀

台灣清華校長高為元訪美 拓展半導體晶片合作

台灣清華校長高為元訪美 拓展半導體晶片合作
女裝假孕肚 偷渡202塊晶片…中遭美制裁 地下黑市猖獗

女裝假孕肚 偷渡202塊晶片…中遭美制裁 地下黑市猖獗
台積亞利桑那廠 員工增至2000人 台經長：無人才技術外流問題

台積亞利桑那廠 員工增至2000人 台經長：無人才技術外流問題
彭博：大客戶要求 台積電美國廠將導入4奈米

彭博：大客戶要求 台積電美國廠將導入4奈米
不只5奈米 彭博：台積電下周宣布在美生產4奈米晶片

不只5奈米 彭博：台積電下周宣布在美生產4奈米晶片
不只5奈米 彭博：台積電下周宣布在美生產4奈米晶片

不只5奈米 彭博：台積電下周宣布在美生產4奈米晶片

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

2022-11-28 14:12
李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）

老婦收到國稅局催稅信難辨真假 剛被騙光百萬餘積蓄

2022-11-28 02:20

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目