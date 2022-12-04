羅蘭岡大華台灣糕餅節 20多種傳統美味優惠

羅蘭岡99大華超市舉辦首次台灣糕餅禮品節。（記者啟鉻／攝影）

羅蘭岡 99大華超市3日首次舉辦台灣糕餅禮品節，為當地消費者獻上台灣正宗本土味道，讓美國當地民眾能夠在假日、傳統節慶日品嚐到台灣傳統糕餅美味及飲品。

據大華超市市場專員李女士介紹，雖然每年都舉辦台灣美食 節，但專門舉辦台灣糕餅禮品節還是首次。活動由大華超市和台灣外貿協會及經濟部國際貿易局聯合舉辦，展示來自台灣、具有台灣正宗本土特色的糕餅、飲品等，總計至少20種，為美國消費者提供台灣傳統味道美食體驗。現在正逢年末及聖誕節 來臨，隨後還有華人傳統農曆新年，當地消費者走親訪友，會帶著台灣特色糕餅與大家分享，營造節日的氛圍。

台灣糕餅禮品節期間，展示的糕餅等商品很多提供折扣優惠，同時還有免費試吃及花樣促銷活動。台灣糕餅最有特點的就是鳳梨酥、酥香太陽餅、細膩香滑的綠豆糕以及鹹香四溢的蛋黃酥，提供給消費者多樣選擇，將傳統台灣好味道端上親友聚會的餐桌。

羅蘭岡99大華超市舉辦首次台灣糕餅禮品節。（記者啟鉻／攝影）

此次台灣糕餅禮品節聯合舉辦單位，有羅蘭岡（Rowland Heights )、爾灣（Culver）99大華分店，時間：12月2日至12月4日；12月16日至12月18日；安那罕（Anaheim）、哈岡（Hacienda Heights）、聖蓋博（San Gabriel）、聖地牙哥（Clairemont Mesa）99大華分店，舉辦時間：12月3日至12月4日；12月17日至12月18日。

台灣糕餅禮品節買贈活動：購物滿88元及以上（稅前），憑收銀小票領取一盒義美黑糖珍珠雪糕。購物滿100元及以上（稅前），憑收銀小票領取驚喜禮品。贈品憑收據領取，每張收據僅限領一份，數量有限，送完為止，買贈活動僅限參與分店。