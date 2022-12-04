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感恩節後客流退潮 LAX航廈往返通暢

記者丁曙╱洛杉磯報導
感恩節後第一周，LAX航廈外的環行車道暢行無阻。（記者丁曙╱攝影）
感恩節後第一周，LAX航廈外的環行車道暢行無阻。（記者丁曙╱攝影）

今年1至10月洛杉磯國際機場 (LAX) 接待了超過 5400萬旅客人次，特別是11月24日感恩節前夕達到高潮。但是，感恩節後機場人潮消退，通往機場的105高速公路暢通無阻，航廈內旅客並不擁擠，客流量明顯下降，但月底聖誕節又將迎來新一波客運峰潮。

據LAX公布的消息，今年截至10月份，洛杉磯國際機場的客運總量與2021年同期相比增長了44.04%，達到5456萬9493人次。尤其是11月下旬的感恩節前兩日，客流量更是達到新高點。據一位乘客介紹，從105高速公路進入機場的出口匝道，平時5分鐘的車程，當天蝸行牛步整整兩個小時。

然而，感恩節後的第一周，LAX的客流高峰消退，雖然尚未公布新的統計數據，但是，去機場的朋友親身體驗，交通狀況大為改善。12月3日（周六）上午，從華人社區聖蓋博谷驅車前往機場，105公路暢行無阻，未有交通擁擠狀況。從高速出口下來進入機場航廈，雖然車速略緩，但也不阻塞，5至10分鐘內可以抵達LAX的八座航廈中的任何一個。路邊臨時停車下客及卸下行李，尋找車位也不困難。

進入航廈候機大廳時，看到大多數旅客都不戴口罩，人們低頭看手機或者相互交談，似乎又回到了疫情之前。而且，候機座位也沒有全部坐滿，相對寛敞。

華人朱太太說，她選擇在感恩節後搭機去美東訪友，就是為了避開節前的客運高峰，果然如此。但是，12月25日（周日）又將迎來美國最重要的節日——聖誕節，屆時，機場又將出現新一波客流高峰。因此，她計畫在新年後返回洛杉磯，屆時可以避開聖誕節和元旦兩個客運高峰。

LAX航廈內乘客大多不戴口罩似乎回到疫情之前。（記者丁曙╱攝影）
LAX航廈內乘客大多不戴口罩似乎回到疫情之前。（記者丁曙╱攝影）
航廈外的旅客推著行李車排隊進入並不擁擠。（記者丁曙╱攝影）
航廈外的旅客推著行李車排隊進入並不擁擠。（記者丁曙╱攝影）

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