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華航便宜票來了 LA往返台北千元有找

記者張宏╱洛杉磯報導
歷經三年疫情衝擊，中華航空（China Airlines )從即日到16日購買明年2月至6月出發的航班，全航線各個艙等都能享受會員85折。（華航提供）
歷經三年疫情衝擊，中華航空（China Airlines )從即日到16日購買明年2月至6月出發的航班，全航線各個艙等都能享受會員85折。（華航提供）

華航推出疫情以來最大折扣，往返洛杉磯╱台北不到千元。從即日到16日，購買中華航空（China Airlines )明年2月至6月出發的航班，全航線各個艙等都能享受會員85折，如果1月搭機回台還有省錢秘密撇步分享。

華航地區營業經理李宜真表示，這次是華航慶祝其成立63周年，推出會員專享全球機票折扣。民眾以中華航空會員帳號登入，通過官網或手機App就可享受周年特別優惠。售票時間是12月2日至12月16日，出發時間是明年2月1日至6月30日，航線包括中華航空╱華信航空全球航線，但不包括上海╱廈門往返全球航線和台灣出發航線。

她說，折扣票的航班是由中華航空╱華信航空（Mandarin Airlines）直飛及延程聯運。優惠適用於成人及兒童（嬰兒票不適用），艙位等級不限，所有艙位等級（但不適用於預訂艙位L）。折扣是會員85折，非會員87折（折後金額以官網查詢實際金額為準）。該折扣可謂疫情以來最大折扣，最近華航假日上座率達到八成，相信隨著疫情緩解和春節來臨，上座率會進一步上升。

記者試著在華航官網上選擇洛杉磯2月初出發去台北、月底返回的經濟艙航班，發現500多元的單程價格，打折後只要400多元，這樣往返不超過1000元，可節省百元。如果選擇商務艙，折扣後能省近千元，的確是疫情以來難得的折扣，令人心動。

目前華航在洛杉磯國際機場（LAX）每日有一班，在安大略機場每周四班，LAX不定期也會有下午班。如果是著急2月以前回去的旅客，華航也有省錢撇步分享。李宜真說，建議大家選擇洛杉磯國際機場出發下午005的航班，下午航班比晚上便宜250元之多。目前12月13、16、21、27日和1月6、10、13和17日都有下午航班。這些航班因為到達台北後無法銜接東南亞航班，空位多一些，價格自然就便宜，這對那些直飛台北無需轉機的客人來說是不錯的選擇。

對於華航機票折扣，不少準備回台灣的民眾躍躍欲試。亞市華人李太太說，現在機票漲幅很大，無形增加旅行開支成本。華航此時推出折扣真好，她計畫和先生明年2月回台灣旅遊，好久沒吃家鄉夜市小吃了。

洛杉磯國際機場 航線 疫情

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