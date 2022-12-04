我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

華人公司辦尾牙 疫後不同調

記者啟鉻╱洛杉磯報導
年終歲尾，各公司尾牙聖誕派對各有打算。（本報檔案照）
年終歲尾，各公司尾牙聖誕派對各有打算。（本報檔案照）

臨近年終歲尾，隨著疫情有了很大緩解，南加華人公司在舉辦尾牙、聖誕派對方面也開始活絡。有公司在停辦尾牙兩年後，今年計畫好好為員工舉辦年末派對，也會給員工發紅包；還有公司甚至會舉辦幾次員工派對，讓大家好好放鬆一下。但也有業者認為業績不佳，未計畫舉辦尾牙。

女企業家路女士表示，她計畫為所屬三個公司的員工，在年末舉辦幾個派對活動。由於2020年及2021年疫情尚在大流行，公司為避疫需要，取消尾牙及聖誕派對，今年會好好讓大家快樂一下。員工不僅要聚餐，也會為員工發紅包。不過，考慮到疫情影響，公司效益不如以往，紅包會縮水，但還是要象徵性表示一下。表達對員工付出的獎勵，希望他們在新一年再加把勁。

經營汽車貿易公司的劉先生表示，他公司舉辦的尾牙很有特色，就是近20名員工乘坐自家遊艇到海上。一邊欣賞海景，一邊舉辦派對。他也會按照華人傳統的吉祥數為員工發紅包，絕不會虧待大家，鼓勵明年好好幹。

從事貸款業務的劉艷秋表示，疫情流行前，每年公司都會舉辦尾牙，預算是2萬元，員工也會每人獲得一個大紅包。但由於經濟環境不佳，住房貸款利率提高，整體業務下滑，所以今年未計畫舉辦尾牙及其它派對活動。

服裝貿易商苗先生說，在中國國內時，每逢年末都會請員工骨幹，及合作夥伴舉辦尾牙派對。但到了美國後，一直都沒有舉辦類似活動，因為合作者及客戶多是洋人，對尾牙派對不太習慣，所以不會舉辦尾牙之類的活動。

洛杉磯台美商會會長劉雅薇則說，部分公司成員已計畫舉辦尾牙及聖誕派對活動，但由於經濟不佳，業務受影響，從派對規模及項目上都會減少，不如疫情發生前水平。

地產商胡張燕燕表示，她所屬幾個酒店都有安排各種派對活動，規模也與疫情前差不多。有的酒店舉辦的派對就有幾個，大家會在年末輕鬆一下。

疫情 貸款 華人

上一則

華航便宜票來了 LA往返台北千元有找

下一則

殺豬盤盜網紅照 以戀愛為名詐走華男90萬

延伸閱讀

日雜交集團花樣多 3.7元入場請來AV女優 10年狂賺487萬

日雜交集團花樣多 3.7元入場請來AV女優 10年狂賺487萬
李奧納多、陶比麥奎爾參加遊艇趴 辣模陪玩

李奧納多、陶比麥奎爾參加遊艇趴 辣模陪玩
李奧納多與陶比出席上百辣模香艷派對 遮臉堪比蒙面俠

李奧納多與陶比出席上百辣模香艷派對 遮臉堪比蒙面俠
2場派對連灌15杯 新州警酒駕肇事225萬和解

2場派對連灌15杯 新州警酒駕肇事225萬和解
世界盃熱潮 地震隊市中心辦觀賽派對 為聖荷西帶來商機

世界盃熱潮 地震隊市中心辦觀賽派對 為聖荷西帶來商機
年底派對拿手菜 哪一道最受歡迎?

年底派對拿手菜 哪一道最受歡迎?

熱門新聞

李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

2022-11-28 14:12
李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）

老婦收到國稅局催稅信難辨真假 剛被騙光百萬餘積蓄

2022-11-28 02:20

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目