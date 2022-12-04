華人公司辦尾牙 疫後不同調

年終歲尾，各公司尾牙聖誕派對各有打算。（本報檔案照）

臨近年終歲尾，隨著疫情 有了很大緩解，南加華人 公司在舉辦尾牙、聖誕派對方面也開始活絡。有公司在停辦尾牙兩年後，今年計畫好好為員工舉辦年末派對，也會給員工發紅包；還有公司甚至會舉辦幾次員工派對，讓大家好好放鬆一下。但也有業者認為業績不佳，未計畫舉辦尾牙。

女企業家路女士表示，她計畫為所屬三個公司的員工，在年末舉辦幾個派對活動。由於2020年及2021年疫情尚在大流行，公司為避疫需要，取消尾牙及聖誕派對，今年會好好讓大家快樂一下。員工不僅要聚餐，也會為員工發紅包。不過，考慮到疫情影響，公司效益不如以往，紅包會縮水，但還是要象徵性表示一下。表達對員工付出的獎勵，希望他們在新一年再加把勁。

經營汽車貿易公司的劉先生表示，他公司舉辦的尾牙很有特色，就是近20名員工乘坐自家遊艇到海上。一邊欣賞海景，一邊舉辦派對。他也會按照華人傳統的吉祥數為員工發紅包，絕不會虧待大家，鼓勵明年好好幹。

從事貸款 業務的劉艷秋表示，疫情流行前，每年公司都會舉辦尾牙，預算是2萬元，員工也會每人獲得一個大紅包。但由於經濟環境不佳，住房貸款利率提高，整體業務下滑，所以今年未計畫舉辦尾牙及其它派對活動。

服裝貿易商苗先生說，在中國國內時，每逢年末都會請員工骨幹，及合作夥伴舉辦尾牙派對。但到了美國後，一直都沒有舉辦類似活動，因為合作者及客戶多是洋人，對尾牙派對不太習慣，所以不會舉辦尾牙之類的活動。

洛杉磯台美商會會長劉雅薇則說，部分公司成員已計畫舉辦尾牙及聖誕派對活動，但由於經濟不佳，業務受影響，從派對規模及項目上都會減少，不如疫情發生前水平。

地產商胡張燕燕表示，她所屬幾個酒店都有安排各種派對活動，規模也與疫情前差不多。有的酒店舉辦的派對就有幾個，大家會在年末輕鬆一下。