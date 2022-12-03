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北一女旗隊將參加玫瑰花車遊行 校友1周籌到經費

洛杉磯訊
這是南加州北一女校友儀旗隊參加蒙特利公園市的國慶升旗典禮，明年初的花車遊行，她們的學妹將應邀參加，一展英姿。（梁蘭蓁提供）
這是南加州北一女校友儀旗隊參加蒙特利公園市的國慶升旗典禮，明年初的花車遊行，她們的學妹將應邀參加，一展英姿。（梁蘭蓁提供）

享有盛名的北一女樂儀旗隊，將應邀參加2023年1月2日在南加州洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）舉行的玫瑰花車遊行。去年的花車遊行總裁、前加州巴沙迪那市立大學校長米勒博士，並訂12月12日北一女校慶時訪問該校，代表玫瑰花車親自到北一女授旗。

米勒博士說，他在玫瑰花車遊行大會當了44年義工，對北一女中樂儀旗隊前兩次的表演有很深刻印象。南加州北一女校友儀旗隊創隊隊長梁蘭蓁，從2019年秋季就開始義務擔任玫瑰花車大會與北一女之間繁重的部署工作。她得知這次南加州北一女校友儀旗隊在隊長陳鳯桃， 副隊長黃碧枝的帶領下，全體隊員一起捐款，並發動校友們支持小學妹們此行需要的冬衣。

這個籌款活動由南加州Flying High基金會提供捐款平台，在短短一周就順利達成目標。梁蘭蓁和創隊副隊長張怡平，還共同捐贈小綠綠師生們去迪士尼樂團的門票。米勒博士感動的説，能夠把127個學生、10位師長的隊伍從海外帶來美國參加遊行，真的是需要「全部村莊的支持」（it takes a village) 。

每年初的玫瑰花車遊行（Rose Parade），向來有「美國慶祝元旦的最主流活動」之稱。不但每年有近70萬現場觀眾看漂亮的花車，和由全美和海外千挑萬選出來的頂尖高中學校樂隊的遊行，還有電視台的即時現場轉播，傳到世界各地，令觀眾多達3700萬人，堪稱新年遊行中的首翹。

北一女樂儀旗隊曾經在1996及2005年兩次受邀參加玫瑰花車遊行，表現出色，令人驚艷。在2019年秋季，玫瑰花車遊行大會經由南加州北一女校友儀旗隊創隊隊長梁蘭蓁牽線，再度邀請北一女來參加遊行。但受疫情影響，北一女中樂儀旗隊將在2023年1月2日參加玫瑰花車遊行，走上科羅拉多大道上再次大放光彩。

花車遊行大會歴年的總裁都會親自到該年度參加遊行的高中訪問造勢，並且舉行授旗儀式。今年的總裁Amy Wainscott訪問北一女的行程之前因台灣關閉邊境不斷延期，如今解禁後她不克前往，因此特邀去年花車遊行總裁米勒博士赴北一女授旗。

去年的花車遊行總裁，前加州巴沙迪那市立大學校長米勒博士，並訂12月12日北一女校...
去年的花車遊行總裁，前加州巴沙迪那市立大學校長米勒博士，並訂12月12日北一女校慶時訪問母校，代表玫瑰花車到北一女授旗。（梁蘭蓁提供）

米勒博士選擇在12月12日北一女校慶時訪校，將參觀校園及各種校慶活動。校方將舉行樂儀旗隊表演，並且由米勒博士授旗。此外，米勒博士也將會晤樂儀旗隊家長後援會、台北市教育局、外交部和僑委會，向他們致謝致敬。米勒博士夫婦對此行充滿期待。

此次北一女樂儀旗隊在花車遊行前，將於12月30日下午1時參加在巴沙迪那市立大學足球場的樂隊大表演，另外也會在1月3日在迪士尼樂園參加歡樂遊行，學校希望南加州的校友及郷親們都能去現場參觀，替小綠緣們加油打氣。

遊行 加州 南加

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