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M3&JMK模特學校4周年匯演 4-80歲200華裔模特走秀

記者張宏／洛杉磯報導
模特學校M3&JMK日前舉辦四周年學生匯演，圖為學校總裁沈蘋（左）和院長李敏（中）及外教。（主辦方提供）
模特學校M3&JMK日前舉辦四周年學生匯演，圖為學校總裁沈蘋（左）和院長李敏（中）及外教。（主辦方提供）

日前200多名不同年齡層的華裔聚集在安大略，在T台上通過走秀展示風采。這些人都是模特學校M3&JMK的學生，一起慶祝學校成立四周年。

現場學生涵蓋4歲到80歲的人，跨度非常大。學校總裁沈蘋表示，形體訓練不分年齡和性別，好的體態能伴隨人的一生。該校專注於少兒、青少年和成人的美商教育，提升華人形象和氣質。當天有200人參與走秀，分成13個部分展示各項才藝。這次四周年匯演獲得九個服裝品牌贊助，學生們穿上各式各樣的漂亮衣服，走在舞台上更有自信。

在T台上，學生們表現的非常自信活躍。（主辦方提供）
在T台上，學生們表現的非常自信活躍。（主辦方提供）
日前兩百多名不同年齡層的華裔聚集在安大略，在T台上通過模特走秀展示他們的風采。（...
日前兩百多名不同年齡層的華裔聚集在安大略，在T台上通過模特走秀展示他們的風采。（主辦方提供）

在T台上，學生們表現的非常亮眼活躍，他們有的已在時尚界和演藝界展露頭角，如11歲學員陶思航，不僅在選美大賽獲得冠軍，且還簽約多家國際模特公司；還有在電視和時尚走秀中表現出色的六歲和四歲的兄妹組合等。

院長李敏表示，伴隨著學生們的成長，學校也將邁向一個新里程。在過去四年裡，學校致力於打造品牌形象，為學生提供多維度的模特形體訓練教學課程，老師來自不同族裔和背景，提供國際化的教學模式。學校學生參與了不少美國主流時裝周品牌的走秀，還有雜誌拍攝，未來會給學生們創立更多平台，打造最專業的時尚學校。

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