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胡張燕燕投資波莫那市希爾頓花園酒店 開業

記者啟鉻／波莫那報導
酒店開業剪綵儀式。（記者啟鉻／攝影）
酒店開業剪綵儀式。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣波莫那市( Pomona） 希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn )1日舉行開業剪綵儀式。這家酒店由資深華裔地產投資人、前喜瑞都市市長胡張燕燕投資興建，為當地增添一處地標酒店服務設施。開業當天，來自波莫那、核桃、喜瑞都等城市民選官員、台僑社團代表及地產界、商界人士應邀參加剪綵。

剪綵儀式前舞龍暖場。（記者啟鉻／攝影）
剪綵儀式前舞龍暖場。（記者啟鉻／攝影）

據了解，波莫那市近年來計畫增加多家酒店，已經開業的有希爾頓花園酒店、希爾頓Double Tree酒店，還有新的酒店項目也在陸續提上日程。市府希望酒店在滿足來訪客人入住時，也能為城市帶來更多收入。

酒店外觀。（受訪者提供）
酒店外觀。（受訪者提供）

波莫那市希爾頓花園酒店位於波莫那市71號公路旁，60號公路與10號公路間，比鄰奇諾市和奇諾岡市，周邊是居民區和商業廣場，提供餐飲、購物及其它各種便民服務項目。地處連結內陸帝國、洛杉磯縣、橙縣的門戶地帶。

酒店游泳池設備齊全。（受訪者提供）
酒店游泳池設備齊全。（受訪者提供）

胡張燕燕表示，選擇在當地投資建設酒店，是正確決定。表示酒店地點非常好，在酒店開始興建後，周邊又有開發商建設了百餘棟獨立屋和公寓，附近商業廣場商家運營也日漸活躍，酒店建設也會帶動周邊經濟發展。歡迎大家到酒店作客。

酒店外觀。（記者啟鉻／攝影）
酒店外觀。（記者啟鉻／攝影）

胡張燕燕自小在台灣澎湖鄉下及中壢眷村長大，1967年輔仁大學畢業後，適逢中華航空公司首次對外招考空服員，以第一名被錄取，並獲得中美首航隨機服務殊榮。1976年定居南加州，創辦喜瑞都天來地產公司。

胡張燕燕在事業成功之餘，熱心公益不忘回饋社區，從政和服務社區30年，曾連選連任喜瑞都市市議員，四次擔任市長。

喜瑞都 投資 洛杉磯

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