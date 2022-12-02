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內陸恐攻7周年 華人籲多行善以獲尊重

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
2015年12月2日聖伯納汀諾發生恐襲事件，七周年之際當地舉辦各種紀念受害者活動。（SB Strong)
2015年12月2日聖伯納汀諾發生恐襲事件，七周年之際當地舉辦各種紀念受害者活動。（SB Strong)

南加內陸聖伯納汀諾市2015年12月2日曾發生恐怖槍擊攻擊事件，導致至少14人死亡，至少17人受傷，震驚全美及國際社會。這起恐怖襲擊事件被聯邦調查局（FBI）定性是由本土極端主義分子，受國外恐怖組織教唆激發導致。事件雖過去七年，內陸華裔人士認為，美國社會種族矛盾其實日益激化，未來類似悲劇可能不會避免。華人應積極為社區多做慈善活動，贏得各族裔尊重。

美國華人全國委員會新任主席魯健業表示，恐怖份子是利用美國民眾可以自由擁有槍枝，發起這起恐怖襲擊事件。而且之所以槍枝氾濫，與美國憲法第二修正案有密切關係。既然有了前提條件，儘管美國兩大黨持續在爭吵。無論是恐襲，還是其它暴力攻擊，類似情形未來都有可能發生，無法徹底避免。

槍擊事件現場。（ABC7截圖)
槍擊事件現場。（ABC7截圖)
警方蛙人搜索槍手丟棄在湖中敏感文件。（檔案圖）
警方蛙人搜索槍手丟棄在湖中敏感文件。（檔案圖）

東谷華協理事長黃樹梧認為，這起恐怖襲擊事件，關係到種族歧視仇恨。美國社會無論什麼時候，對族裔膚色、宗教一直都有歧視問題。而華人對族裔歧視、偏見總是盡量採取息事寧人態度

東谷市前媒體從業者谷女士表示，當時發生恐怖攻擊事件時，感到相當震驚。美國社會存在族裔歧視，華人也受到歧視，但華人很難去拿武器攻擊誰。希望這類悲劇不要再發生，不要有種族偏見，互相尊重，大家和諧相處。

內陸華美協會主要成員鄭從雲表示，實際上通過這次疫情大流行，美國與中國關係惡化，在美華人受到歧視和偏見的事件越來愈多，整個亞裔群體也同樣受到歧視。雖然聖伯納汀諾恐怖襲擊事件過去七年，但美國各種問題尤其是種族歧視問題仍沒有很好的解決，感覺沒有安全感。建議華人應對社區多做慈善活動，強化其他族裔對華人的尊重感。

內陸華人聯誼會主要成員李恩慶也表示，華人應積極與主流社會溝通，保持良好關係，贏得對華人族裔群體良好印象。最近，聯誼會為市警局發起的關懷弱勢人群活動捐款，同時還為聖伯納汀諾學區弱勢家庭學生捐贈必需物品，都是在展示華人正面形象。

槍擊事件現場。（ABC7截圖)
槍擊事件現場。（ABC7截圖)
警方蛙人搜索槍手丟棄在湖中敏感文件。（檔案圖）
警方蛙人搜索槍手丟棄在湖中敏感文件。（檔案圖）

華人 種族歧視 亞裔

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