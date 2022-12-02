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借不到想要的書？蒙市市立圖書館新服務 借書免費宅配

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙市市立圖書館推出「Zip Books」服務，免費送書上門。（蒙市市立圖書館）
蒙市市立圖書館推出「Zip Books」服務，免費送書上門。（蒙市市立圖書館）

蒙特利公園市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）現在推出「Zip Books」服務，只需要輸入地址，可免費將書籍送到家門口，民眾再也不用擔心花費時間在尋找書籍上，也不用擔心借不到圖書館沒有的書籍。

需要申請的民眾，只要上圖書館網站填寫Zip Books申請表，等待一兩天，這本書將通過Amazon Prime免費送達您家。讀完書後，只需要將其歸還圖書館即可。通過Zip Books計劃請求的書籍，將被添加到圖書館的館藏中，供其他人借閱。不會使用互聯網的民眾也不用擔心，可以前往圖書館的服務台獲取紙質表格。

「Zip Books」申請應遵循以下準則：書籍不在圖書館的館藏中；英文書籍不得超過50元，外語書籍不得超過60元（包括銷售稅）；書籍必須通過Amazon Prime提供。

民眾需要注意的是，不符合通過Zip Books計劃訂購的項目，包括有聲讀物、DVD、藍光、CD；教科書和練習冊；尚未出版的書籍；用過的二手書等。

「Zip Books」可以借閱21天，並會自動續訂兩次，讓讀者有足夠時間閱讀圖書。Zip Books不收取滯納金，但借書者需要對損壞或丟失的Zip Books支付費用。

12月，蒙市市立圖書館還將舉辦多項活動，例如12月1日推出「嬰幼兒故事時間」（Baby & Toddler Storytime），該活動適合三歲以下兒童，專為父母和看護者與孩子一起參加設計，包括短篇書籍、音樂和童謠，故事時間約20-25分鐘。每個嬰兒都須有一名看護人陪同。12月3日還將推出「家庭故事時間」（Family Storytime），該活動適合所有年齡段，旨在培養孩子良好的傾聽能力。

想了解有關「Zip Books」或是其他活動的更多信息，可訪問www.montereypark.ca.gov/library

圖書館 Amazon 蒙特利公園

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