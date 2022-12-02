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南加居民專屬 迪士尼推「219元3日票」優惠

記者朱敏梓／洛杉磯報導
洛杉磯迪士尼冒險樂園。（記者朱敏梓／攝影）
洛杉磯迪士尼冒險樂園。（記者朱敏梓／攝影）

迪士尼度假區（Disneyland Resort）近日宣布一項專為南加州居民提供的門票優惠，在限定時間內，住在南加州的居民可享單一園區三日票219元，平均單日要73元。此門票優惠的標準價格為每張門票單日入園平均83元起。

南加州居民限時工作日門票優惠如下：周間(非周末)單一園區三天門票為219元；周間三天兩園區都可遊玩的門票(Park Hopper)售價279元。此外，三天單一園區平日門票，含迪士尼Disney Genie加服務，售價為 294元；三天Park Hopper加上Disney Genie加服務的平日門票為354元。

與普通票相比，雖然平時票價為每張83元起，但事實上這樣的價格很少存在，例如目前預定的話，12月的一日單一園區票價幾乎都維持在179元，就算預定1月份也要119元，因此相較下，南加居民票可以優惠不少。

門票目前正在發售，適用於1月9日至5月25日的周間。在此期間參觀公園的客人，可以參加加州冒險樂園的農曆新年和迪士尼美食美酒節。

除了門票優惠外，迪士尼樂園度假區的三間酒店，還限時提供標準房和高級房的特別優惠。如果客人想在迪士尼逗留和玩得更久一點，可以考慮居住在迪士尼酒店，並利用迪士尼樂園度假區酒店的客房優惠特別優惠。客人可以在迪士尼加州大酒店（Disney's Grand Californian Hotel & Spa）和迪士尼樂園酒店（Disneyland Hotel）的精選標準間和高級客房，享受高達20%的折扣，在迪士尼天堂碼頭酒店（Disney's Paradise Pier Hotel）的精選標準間和高級客房，可享受高達 10% 的折扣。

酒店優惠適用於部分周日至周四晚上。這些客房優惠可從2022年12月7日開始預訂，必須於2023年1月9日到2023年3月6日期間入住。

迪士尼 Disney 加州

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