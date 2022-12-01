我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

高速公路上失控 衝出馬路撞3屋

記者朱敏梓／洛杉磯報導
該輛汽車整個車身撞翻，嚴重損壞。（NBC NEWS)
該輛汽車整個車身撞翻，嚴重損壞。（NBC NEWS)

11月27日晚，一名司機在 Angeles Crest 高速公路上失控，隨後撞向拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge） 的三所房屋，造成嚴重破壞。

洛杉磯縣警局表示，事故發生在晚上 9 點 01 分肇事司機已被捕。警官DeOlivera表示，肇事車衝出馬路，穿過三棟房子的前院，隨後整輛車翻過來，撞進其中一間房子的臥室。所幸房内三名住戶均未受傷，司機被割傷和擦傷，被送往醫院接受治療，后因涉嫌酒駕或受藥物影響駕駛（DUI）被捕。

在事故現場，倒塌的樹木、壓碎的水泥牆和倒塌的圍欄隨處可見。被撞的房主Daphne Thabet表示，汽車因為撞上了房子而停下來，否則會繼續往前衝。Thabet 住在後面的加建屋，把前面的房子租給一個三口之家。事故發生時所有人都在家，幸運的是沒有人受傷。

Thabet 說，車子翻覆后，看到司機自己爬出來，大家都嚇了一跳。附近的房主諾拉·科斯肯邁基 (Nora Koskenmaki) 說，司機說路上可能有一塊巨石，他正試圖轉向避開，這個司機下車後感覺壓根沒什麼事，這讓大家都非常震驚。科斯肯邁基補充，汽車撞裂她房子的水管，正在等待維修。

而Thabet的房子受損更嚴重，整個電箱都被撞毀，電線暴露在外，十分危險，此外，由於家裡斷水斷電，Thabet 和租戶豆必須找一個臨時住所。

汽車 洛杉磯

上一則

世界晚報╱白紙運動傳到紐約 千人聚中領館抗議

下一則

南加台灣旅館公會 12/15談勞動力短缺

延伸閱讀

年末假期出遊 北卡高速路巡警籲重視行車安全

年末假期出遊 北卡高速路巡警籲重視行車安全
麻州華男開寶馬皇后區涉撞死長者 被捕控罪

麻州華男開寶馬皇后區涉撞死長者 被捕控罪
父危險駕駛 同車12歲兒報警逮人

父危險駕駛 同車12歲兒報警逮人
感恩節嚴打危險駕駛 暫停高速公路施工

感恩節嚴打危險駕駛 暫停高速公路施工
洛杉磯太陽谷突發大火 蔓延2英畝影響5號高速路

洛杉磯太陽谷突發大火 蔓延2英畝影響5號高速路
德州男在行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

德州男在行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

熱門新聞

歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
30多歲的華男張先生，在毫無征兆的情況下，突然罹患血癌。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

2022-11-29 21:23
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20
李女士每日靠藥物度日，中風在家躺三日無人救助。（記者趙健/攝影）

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

2022-11-30 19:17
華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

2022-11-28 14:12
李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）

詐光獨居老婦積蓄200萬 1年後又上門行騙

2022-11-28 02:20

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨