高速公路上失控 衝出馬路撞3屋

該輛汽車整個車身撞翻，嚴重損壞。（NBC NEWS)

11月27日晚，一名司機在 Angeles Crest 高速公路上失控，隨後撞向拉肯亞達弗林楚奇（La Canada Flintridge） 的三所房屋，造成嚴重破壞。

洛杉磯 縣警局表示，事故發生在晚上 9 點 01 分肇事司機已被捕。警官DeOlivera表示，肇事車衝出馬路，穿過三棟房子的前院，隨後整輛車翻過來，撞進其中一間房子的臥室。所幸房内三名住戶均未受傷，司機被割傷和擦傷，被送往醫院接受治療，后因涉嫌酒駕或受藥物影響駕駛（DUI）被捕。

在事故現場，倒塌的樹木、壓碎的水泥牆和倒塌的圍欄隨處可見。被撞的房主Daphne Thabet表示，汽車 因為撞上了房子而停下來，否則會繼續往前衝。Thabet 住在後面的加建屋，把前面的房子租給一個三口之家。事故發生時所有人都在家，幸運的是沒有人受傷。

Thabet 說，車子翻覆后，看到司機自己爬出來，大家都嚇了一跳。附近的房主諾拉·科斯肯邁基 (Nora Koskenmaki) 說，司機說路上可能有一塊巨石，他正試圖轉向避開，這個司機下車後感覺壓根沒什麼事，這讓大家都非常震驚。科斯肯邁基補充，汽車撞裂她房子的水管，正在等待維修。

而Thabet的房子受損更嚴重，整個電箱都被撞毀，電線暴露在外，十分危險，此外，由於家裡斷水斷電，Thabet 和租戶豆必須找一個臨時住所。