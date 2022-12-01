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網路誘惑 連環性侵犯至少涉13案

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯縣逮捕連環強姦犯，涉嫌至少襲擊13名婦女和女孩，並呼籲更多受害人舉報。（Getty images）
洛杉磯縣逮捕連環強姦犯，涉嫌至少襲擊13名婦女和女孩，並呼籲更多受害人舉報。（Getty images）

21歲的小麥克沃森 (Michael Watson Jr.) ，11月8日在居住的洛杉磯縣羚羊谷（Antelope Valley）被捕。他被控去年性侵在社交媒體上認識的一名女子，此外將面臨十多項額外指控，警方稱他為「連環強姦犯」（Serial rapist），作案地點包括華人區核桃市（Walnut）。

在 2021 年 2 月 2 日核桃市發生性侵案後，沃森成為調查對象。兩名女子告訴當局，她們在 Instagram 上認識沃森，並邀請他到她們家做客。當局說，一到那裡，他就性侵其中一個人，然後偷了她們的手機。

據洛杉磯縣警局稱，嫌犯繼續通過社交媒體聯繫其中一名受害者，向她發送威脅信息，在網上冒充她，並威脅將公開張貼她手機上的裸照來勒索她的錢。

警探們開始調查，並利用 DNA 證據將核桃性侵案的嫌疑人，與洛杉磯地區的類似事件聯繫起來。當局表示，這些犯罪行為採用了類似的方法，嫌疑人在 Instagram 上發起聯繫，然後引誘受害者到不同地點對她們性侵犯。

洛杉磯縣警局與洛杉磯市警察局和英格伍警察局（Inglewood PD）的探員們合作，確定了兩年內發生的 12 起獨立事件。確定了 13 名女性受害者，其中四人未成年。今年9 月，該案被提交給洛杉磯縣地方檢察官辦公室，之後沃森因面臨 16 項重罪指控被逮捕。

沃森目前被拘留並在康普頓法院接受傳訊。 他被控三項性侵罪、一項性侵 14 歲以下兒童罪、一項使用致命武器襲擊罪、四項勒索未遂罪和一項盜竊罪。他的保釋金為 179 萬美元，將於 2023 年 1 月 12 日返回法庭受審。

警方研判可能還有其他受害者，將於11月30日（周三）下午2時召開新聞會，公布嫌犯照片，並呼籲更多受害人舉報。

性侵 洛杉磯 核桃

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