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胡張燕燕投資酒店 熬過疫期喜開張

記者啟鉻／洛杉磯報導
位於波莫那的希爾頓花園酒店。（投資者提供）
位於波莫那的希爾頓花園酒店。（投資者提供）

南加華裔資深地產投資商胡張燕燕（Grace Hu ）在洛杉磯縣波莫那市投資建設的希爾頓花園酒店，將於12月1日正式營業。她說，酒店正式營運她很欣慰，在酒店建設過程中遇到過不少困擾，但都一一克服。她認為在當地選址建設酒店，是一個正確的投資選擇。酒店也可以帶動周邊的商業發展。

胡張燕燕多年來從事酒店投資，她表示，酒店選址距離華人聚集城市鑽石吧市僅十餘分鐘車程，並且靠近安大略國際機場，附近有多個購物中心、餐廳，商業圈正在發展繁榮。酒店共有五層，有150餘個房間，擁有大型會議廳，屬於中型酒店。酒店附近交通方便，有多個地區優勢，運營有良好前景。

她說她屬於保守型投資者，喜歡穩紮穩打，一步一腳印；因此經她投資的酒店，運營都很成功。

位於波莫那的希爾頓花園酒店。（投資者提供）
位於波莫那的希爾頓花園酒店。（投資者提供）

提及2015年在波莫那市靠近71號公路的商業廣場附近購置一塊土地，建設希爾頓花園酒店，總投資預算約3000萬元。2018年8月初開始建設，原先預計工期在一年多時間左右。但酒店開工後，遇到疫情大流行，而且期間也有一些影響工程進度的意外困擾。比如由於監工質量問題，有些建設內容完成後發現錯誤需要馬上修改，比如殘障設施；按照規定，酒店從入門開始到餐廳、衛生間及入住等各個環節，還有酒店大廳地毯的厚度都必須滿足殘障者需要，提供完善殘障者需要的設施。但原先已建好的部分，因不符合規定就需要重新改建，僅酒店完善殘障者設施就用了近十個月。設施改進就要工期延長，而且提供增加工人薪水很高，總支出增加10%至15%。

還有是工程建設中，經常發生偷盜。一個參與包工的公司，施工工具被盜。雖然現場有保安，但並不能避免偷盜案件發生。酒店施工進入室內設施安裝階段，可酒店安裝的電視機夜晚被盜，每台電視機價格近千元，一次就被盜電視機30台。案發後，保安說自己上衛生間，沒有看到誰偷電視機。工程中，多個樓層安裝的線路被剪斷盜走，一次被盜的線纜價值就十餘萬元；酒店施工中，被盜各類物品總價值就超過50萬元。

胡張燕燕說，另一個困擾是，部分參與施工的公司工人缺乏專業訓練，酒店施工中曾發生工人沒有裝好地板，發現後就需要立即返工。所以提醒業者，在選擇施工公司時，必須很小心。

她表示，酒店已經試行營業月餘，現在每到周末客滿。雖然酒店施工工期因各種因素延長，可是由於酒店建設，周邊陸續增加了新社區，未來這裡的商業環境會愈來愈好。

投資 鑽石吧 疫情

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