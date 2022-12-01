洛縣芬太尼致命案 5年暴增1280%

洛杉磯該縣因芬太尼過量服用而導致的意外死亡人數五年內猛增1280%。（Shutterstock）

洛杉磯縣與芬太尼相關的死亡人數飆升，以致官員宣布，將共同努力結束芬太尼（fentanyl）危機。根據洛縣 公共衛生局（L.A. County Department of Public Health）最新報告，該縣因芬太尼過量服用而導致的意外死亡人數猛增1280%，從2016年的109人增加到2021年的1504人。

洛市警長摩爾（Michel Moore）表示，類似處方藥的擴散表明，洛杉磯警察局每發現並回收的十粒藥片中就有四 粒含有致命的芬太尼。官員們表示，這些藥丸製造成本低廉，而且很容易越過邊境進入美國，造成毀滅性後果。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）說，不幸的是，在洛縣，每天約有四人死於芬太尼過量服用，這種毀滅性的損失波及全縣的家庭。

去年，全縣55%服藥過量死亡都與芬太尼有關，在因服藥過量死亡的12至17歲兒童中，絕大多數（92%）藥物檢測呈陽性。洛杉磯加大 研究人員發現，芬太尼對於對阿片類藥物沒有高度耐受性的人尤其危險，包括青少年，儘管該年齡段的吸毒人數有所下降，但在美國死於過量用藥的青少年比例卻有所增加。新報告發現，在洛縣，與芬太尼有關的青少年死亡人數，雖然比成年人少得多，但近年來卻成倍增加。

沙馬什 (Juli Shamash) 四年前因19歲的兒子泰勒服用過量芬太尼而失去兒子，她警告那些認為這永遠不會發生在他們的孩子或親人身上的父母親：芬太尼正在殺死所有人和任何人，它正在殺死週末參加派對的孩子，它正在殺死初次使用的人，它正在扼殺全優學生、田徑明星、所有種族、所有宗教、所有社會經濟和所有不同教育 群體。

為了應對芬太尼危機，洛縣成立了一個由執法部門、衛生官員、地方檢察官辦公室、學校領導、社區倡導者和家長組成的工作組。洛縣地區檢察長賈斯康（George Gascón）說，「我們每個人都來自不同的地方，我們帶來的工具也不同，但是當我們將所有工具結合在一起時，我們相信我們將能夠對社區的福祉產生最大的影響」。該計劃是通過追查供應商，來提供更多關於風險、預防處理和預防的教育。