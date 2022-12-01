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期中選舉 亞太裔提前投票比例增加

記者張宏╱洛杉磯報導
亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）29日舉辦線上期中選舉後總結會，討論種族和措施對亞太裔美國人 (APIA) 社區的影響。（Zoom截圖）
亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）29日舉辦線上期中選舉後總結會，討論種族和措施對亞太裔美國人 (APIA) 社區的影響。（Zoom截圖）

亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）29日舉辦線上期中選舉後總結會，討論種族和措施對亞太裔美國人(APIA)社區的影響，今年選舉的投票和推廣狀況等。

亞太裔美國人投票(APIAVote)執行董事 Christine Chen表示，今年期中選舉他們向全美18個關鍵州的選民寄出超過200萬封的直寄信件，使用18種語言和33種版本；同時通過電話、敲門等多角度接觸亞太裔選民，在一些戰場州（Battleground States）亞太裔選民相比2018年增加33.6%的提前投票者。

以內華達州為例，內華達是美國多元化的一個縮影，在今年期中選舉之前，超過三分之二的亞太裔選民表示他們計畫投票，但只有大約一半的人與候選人聯繫過。內華達多樣化的族群選民，讓候選人必須接觸亞太裔社區和其他歷史上被邊緣化的社區，因此亞太裔也應該積極向候選人表達他們的需求和擔憂，此舉也有助於候選人未來制定更有符合選民訴求的政策。

亞美政聯（CAUSE）執行主任Nancy Yap表示，在選舉期間亞美政聯撥打了30萬通電話，敲門6萬次，發送18萬份選舉導覽，這些都無疑增加了亞太裔族群對這次選舉的認知和關注。在加州第45選區聯邦眾議員席次出現「亞裔之爭」，民主黨的台灣裔陳介飛挑戰現任共和黨聯邦眾議員朴銀珠，而當地的越南裔選民成為決定誰勝出的關鍵選民。該選區主要選民族裔是拉丁裔，其次是越南裔，占17%，而華人只有3%。

今年洛縣亞太裔表現亮眼，亞太裔平等聯盟公民參與顧問Godfrey Plata表示，為了讓更多亞太裔選民投票，亞太裔平等聯盟發起各種選舉運動和借助廣告、短信、社交網路等，其中包括用六種語言發送了3萬9662條短訊。

洛縣註冊選民560萬人，其中亞太裔選民是68萬2309人，占投票人數的12.1%，而今年洛縣的選舉日裔投票人數明顯增加，有58.7%的日裔選民投票，僅次於投票率最高的猶太裔選民。選民參與的族裔日益多元化且亞太裔選民提前投票的比例增加，在今年10月19日13.9%的亞太裔選民提前投票，其中最為踴躍的是華人和菲律賓裔，但是太平洋島國裔的選民投票意願還有待加強。

亞太裔平等聯盟是一個由40多個社區組織組成的聯盟，致力於通過公民參與、能力建設和政策宣傳來改善亞裔美國人和太平洋島民的生活。

亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）29日舉辦線上中期選舉...
亞太裔平等聯盟（AAPI Equity Alliance）29日舉辦線上中期選舉後總結會，討論種族和措施對亞太裔美國人 (APIA) 社區的影響。（主辦方提供）

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