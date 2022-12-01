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套幣不斷升值 加州25分銀幣值11元

編譯組／綜合報導
2008年由丹佛鑄幣局推出的夏威夷州25美分。（美聯社）
2008年由丹佛鑄幣局推出的夏威夷州25美分。（美聯社）

美國鑄幣局（The U.S. Mint）1999年至2008年間發行50州與屬地的25分套幣，部分美分90%的成分是銀，因此隨著國際銀價高漲，它們的身價也越來越高，銀製的加州25分現今已經有11元的身價了。

如何辨識你手上的美分身價，最簡單的方式是看生產地，「D」代表丹佛鑄幣局（Denver Mint），「P」代表費城鑄幣局（Philadelphia Mint），「S」代表舊金山鑄幣局（San Francisco Mint）；另外代表銀（silver）的「S」則比其他三種價格都還要高。

根據Coin Trackers的統計，最貴的賓州美分，「D」與「P」已經要價3.5元，「S」的要價8元，銀製的更達55元。加州的美分，「D」與「P」為1.1元，「S」6元，銀製11元。

平均而言，「S」的價格最高可達7.03元，俄亥俄州的「S」更要價15元。銀製25分的均值已經達到14.57元，雖然德拉瓦才8.50元，但賓州55元、康乃狄克州與新澤西50元。全套銀製25分最高可賣到1500元。

如何分辨手上的25分是不是銀的，My Coins Guide指出，銀製貨幣的邊緣會有銀邊，重量可達6.25克，多半會有美國鑄幣局的包裝。

另外，有瑕疵的「變體幣」更是搶手。以1999年發行的德拉瓦州25分，因為印模瑕疵所以部份馬嘴到左方會有一道細微裂縫，要價一度高達500元，不過在發現市面上變體幣其實很多後，已經跌到10元至20元。不過收藏家的建議是，不管何種貨幣，最好還是收好，因為過了一段時間後，說不定就會身價提高。

加州 賓州 貨幣

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