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「與愛同行」做慈善 曾淑勤洛城開唱

洛杉磯訊
洛杉磯藝術聯盟獅子會將於12月3日下午在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「與愛同行」抗癌慈善演唱會。（主辦單位提供）
洛杉磯藝術聯盟獅子會將於12月3日下午在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「與愛同行」抗癌慈善演唱會。（主辦單位提供）

洛杉磯藝術聯盟獅子會將於12月3日下午1時30分，在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「與愛同行」抗癌慈善演唱會，並邀請魯冰花歌曲原唱金獎歌后曾淑勤，和民歌王子王瑞瑜從台北飛來義演，為癌症病友抗癌募款。

演唱會的策畫湯淑惠也曾與癌症並肩同行，2018年她開始關注癌症患者群體，並用自己的方式在獅子會的服務中給予他們力量，在獅姊胡安瀅的同理心下，決定每年一次定期在洛杉磯舉辦抗癌慈善義演，慈善活動所募集的善款將用為提供低收入癌症家屬陪伴補助，以及研究提高癌症病患的存活率。

同為策畫活動的胡安瀅表示，與愛同行演唱會的順利進行，來自於洛杉磯藝術聯盟獅子會所有獅兄姊和友會的支持，並得到多個企業的贊助與鼓勵，能為癌友在惶恐艱難的抗癌路上給予愛心幫助，鼓舞更多正在與癌症病魔作鬥争的朋友，是舉辦這個活動的真正目的。

本次演唱會憑票免費入場，主辦單位希望大家多多支持，共襄善舉。需要門票的朋友可以在下面地址取票：洛杉磯華僑文教中心（9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731）；或儲錦琪，112 N Chandler Ave #105 Monterey park CA 91754，上午10時至下午5時。

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