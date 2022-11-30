鑽石吧市四區議員選舉 鄧嘉猷、毛利誠差距縮小到20票

鑽石吧市四區議員競選人鄧嘉猷。（本報檔案照）

洛杉磯縣選務處29日再次更新鑽石吧 市議員選戰結果，鑽石吧第三和第四選區兩名華裔 競選人分別領先。其中第四選區競選人鄧嘉猷（Chia Yu Teng）與毛利誠（Lee Mao）得票再次接近，從十天前的相差35票縮小為20票。

最新的更新數字29日出爐。第三區的兩位華裔競選人得票繼續上升，但差距繼續拉大，兩人的支持率從十天前80.21%對19.79%，改變為最新的80.43%對19.57%。最新統計現任市議員周柏華（Andrew Chou）以2051票繼續位居第一，競選人Jianguo Jason王（Jianguo Jason Wang）得票499張。

第四區的兩位華裔競選人從11月8日選舉日開票 以來一直咬得非常緊。最新數字鄧嘉猷（Chia Yu Teng）得票數升至1390張，得票率從十天前的50.68%稍降至50.30%，繼續位居第一；毛利誠（Lee Mao）獲票1370張，得票率從十天前的49.32%稍升至49.64%，繼續位居第二。但目前兩人的得票從十天前的35票縮小為20票。

第一區兩位競選人的得票也有微小變化，但保持大勢。Steve Tye以2105票繼續位居第一，得票率66.72%；Ruben Torres得票1050張，得票率33.28%。

從目前數字看，第一區和第三區的選舉結果較為明朗。雖然官方尚未確定輸贏，但大局已定。第四區兩名華裔競選的人得票相差只有29票，戰情依然膠著。該數字是否會是落後一方要求重新點票，有待觀察。

由同是來自台灣、目前同住在鑽石吧高檔社區The Country、且同是首次參選的鄧嘉猷和毛利誠，這兩位華裔同台競爭的第四選區，從開票開始雙方得票一直非常接近，鄧嘉猷一直領先，但兩人的差距一度縮小至16票。