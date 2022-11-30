厄普蘭家暴男打死妻子 把12歲女兒丟加油站

內陸男子家暴妻子致死，將幼女遺棄。男子涉嫌謀殺被捕。（警方提供）

南加 內陸日前發生一起家暴 案，一名男子將妻子毆打致死，並將12歲女兒丟棄在一個加油站 。男子之後並自傷被警方拘捕，涉嫌謀殺罪，不許保釋。

案件發生在11月25日晚約11時45分，一名12歲女童走進莫哈維國家保護區內位於希瑪路（Cima Road）的一個加油站，說她需要幫助，她的爸爸毆打媽媽後，將她遺棄在加油站。工作人員報警後，警方趕到。確認女童父親羅薩斯（Jesus Jaimes-Rosas）毆打她母親弗勞瑞絲（Sonia Flores）。

警方隨後在附近搜索，26日凌晨1時23分，發現羅薩斯丟棄在一條路上的車子，通過警犬找到了受傷的羅薩斯，他現年37歲，是厄普蘭市（Upland）居民，警方說羅薩斯是自傷，已送往醫院救治。警方26日上午11時43分發現31歲的弗瑞絲時，發現她已經死亡。

羅薩斯被拘押在High Desert Detention Center，被控謀殺不許保釋。

警方希望有知情者提供進一步線索，可致電909－890－4908。也可以匿名提供線索，致電熱線1－800－78－CRIME（27463）。