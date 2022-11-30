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告洛縣、賈斯康疏職 艾市殉職警家屬求償2500萬

洛杉磯訊
兩位殉職警員都於6月槍戰中命喪槍口，其家屬向地方檢察長賈斯康求償2500萬。（abc7截圖）
兩位殉職警員都於6月槍戰中命喪槍口，其家屬向地方檢察長賈斯康求償2500萬。（abc7截圖）

洛杉磯縣艾爾蒙地市（El Monte）殉職警員家屬11月29日（周二）向洛杉磯縣政府、及洛縣地區檢察長賈斯康（George Gascón）提出訴訟，求償2500萬元。家屬稱家人的死是因為法律疏失。

提出法律賠償的是珍娜．帕雷德斯，她是今年6月14日（周二）執勤時遭歹徒槍殺的警員邁克爾．帕雷德斯（Michael Paredes ）的遺孀。邁克爾當時與同事桑塔納（Joseph Santana）雙雙殉職。賈斯康也因此飽受民眾批判。因其新政導致槍手弗洛雷斯（Justin William Flores）先前因違反武器規定遭捕時，被輕判緩刑。民眾認為，若是按照舊制處置，槍手就會於牢中服刑，而不是再次觸法。

律師皮科克（Mark Peacock）表示，由於未知的原因及社會上壓倒性的冷漠，讓兇手可以繼續在社會上逍遙法外，胡作非為，讓兩名敬業警察因洛縣地區檢察長、和緩刑部門的疏失而命喪槍口。「大家心中的丈夫、父親、朋友、兒子和警官就此英年早逝」。

自桑塔納和帕雷德斯被槍殺後，艾市居民、社區領袖、家庭成員和警局同事們，自發性在艾爾蒙地市政府外連續一周為他們舉行追悼會。代理警察局長洛瑞（Ben Lowry）更大力讚揚他們的品格和勇敢。

據悉，兩位殉職警官都是艾爾蒙地土生土長的居民，也是在艾市警局內第三和第四位因公殉職的警官。

導致兩位警員殉職的地點位於艾市家庭旅館外，事發當時現場一片混亂。（abc7截圖）
導致兩位警員殉職的地點位於艾市家庭旅館外，事發當時現場一片混亂。（abc7截圖）

艾爾蒙地 警察 洛縣

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