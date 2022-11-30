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赴美國際學生入學率回升 陸生則下降

記者丁曙／綜合報導
UCLA中國學生聽取學長介紹申請美國科技公司職位的技巧。（UCLA中國學生會）
UCLA中國學生聽取學長介紹申請美國科技公司職位的技巧。（UCLA中國學生會）

赴美留學的國際學生入學率，已從大流行期間的急劇下降中基本恢復，少數國家在疫後反彈，入學人數甚至超過疫情之前。但是，第一大留學生來源地中國，註冊學生數字仍然低於大流行前的水平。

2022年11月14日，國際教育協會 (Institute of International Education，IIE) 發布了一份「門戶開放」（Open Doors）統計報告，2021年國際學生入學人數在疫情大流行引發的急劇下降後出現反彈。赴美國的國際學生總數在2020-21 學年大降15%之後，在2021-22學年增長了4%，2022-23學年秋天又增加了9%。

IIE首席執行官古德曼 (Allan Goodman) 表示，反彈符合歷史先例。「我們擁有超過100年的國際學生赴美流動數據，該數據包括經歷了12次大流行的變化，表明教育交流曾在大流行期間發生，並在之後迅速增長。

報告稱，2020-21年，美國高校的國際新生人數減少了10萬多人，比上一年減少近一半。但在去年2021-22年，國際學生入學率增加了80%，恢復到略低於大流行前的水平。

該報告還發現，去年90%的註冊國際學生恢復了面對面學習，國際學生占美國高等教育學生總數的4.7%。

IIE的研究、評估和學習負責人馬特爾 (Mirka Martel) 表示，這種跳躍的發生可能是因為在大流行期間被錄取但推遲了一年的學生，終於又來到了校園。

赴美國際學生3年變化。（來源:Open Doors Report on Inte...
赴美國際學生3年變化。（來源:Open Doors Report on International：製表：記者丁曙）

國際研究生的反彈幅度最大，增長了17%，超過了大流行前的增長水平。去年是十年來國際研究生人數首次超過大學生。該報告還發現，數學和電腦科學超過工程學，成為國際學生的主要學習領域，去年增長了10%。

但是，來自中國的入學人數仍在下降。中國學生入學人數在2021-22年繼續下降，總體下降9%，大學生下降了 13%，繼2020-21年之後下降了近15%。即便如此，中國仍然是美國院校最大的國際學生來源國。印度是第二大來源國，赴美學生人數激增19%，並和中國留學生的差距正在慢慢縮小。

美國教育和文化事務局負責學術項目的副助理部長 Ethan Rosenzweig 表示，招募來自中國學生面臨的一個障礙是，由於新冠病毒COVID-19的限制，美國招聘人員仍然不允許進入中國。「拜登政府一直非常明確，美國高校歡迎中國學生。我期待著中國很快可以開放邊境，讓美國大學招生人員現場面對面招生。」

教育 中國留學生 招生

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