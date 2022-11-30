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聖誕樹價格漲20% 撿便宜機會少

記者楊青／洛杉磯報導
今年聖誕樹價格上升20%左右，各地感恩節剛過就迎來首批購買人潮。（記者楊青／攝影）
今年聖誕樹價格上升20%左右，各地感恩節剛過就迎來首批購買人潮。（記者楊青／攝影）

今年全國新鮮聖誕樹價格激增20%左右，各地商家進貨數量相對保守，聖蓋博谷民眾選購比往年更早，感恩節長周末剛過已迎來了首批採購人潮。全國聖誕樹聯盟表示，與往年不同，今年如果真的想要聖誕樹裝飾住家，要儘早行動。想要得到最後一分鐘撿便宜的機會，今年可能少之又少。

包括Home Deport、Lowes、Armstrong Garden和不少地方聖誕樹販售站，本周迎來了第一波採購人潮，不少民眾拖家帶眷選購聖誕樹，商家和民眾都表示，今年不少家庭決定感恩節和聖誕節一起過，所以早早就將屋内屋外布置起來，前庭後院張燈結綵，拉長節日歡樂氣氛。

不過受到幾十年罕見的高通貨膨脹影響，今年聖誕樹價格和其他節日物資一樣呈現大幅度漲價趨勢，據全美Real Christmas Tree Board最新調查，除了聖誕禮物、節日機票和食品價格上漲外，聖誕樹價格也會上漲。

今年聖誕樹價格上升20%左右，各地感恩節剛過就迎來首批購買人潮。（記者楊青／攝影...
今年聖誕樹價格上升20%左右，各地感恩節剛過就迎來首批購買人潮。（記者楊青／攝影）

根據消費者聯盟報告，2020年新鮮砍伐的真聖誕樹平均售價為81元，2021年情況沒有太大變化。然而，2022年8月全美真聖誕樹委員會調查對全美55家最主要的真聖誕樹種植場的調查顯示，高達71%表示今年聖誕樹的批發價格要比去年上漲5%至15%。大約11%的種植場表示批發價格漲幅不超過5%，而另有11%的種植場表示批發漲幅為16%至20%，此外5%預計價格會上漲21%或更多。只有2%的種植場表示價格不會上調。

聖誕樹種植場表示，去年以來持續罕見的通貨膨脹，汽油柴油化肥等農用物資價格暴漲，是今年聖誕樹大幅漲價的主要原因，此外今年許多地方、包括聖誕樹的幾大主要產地持續乾旱少雨以及山林大火，也造成今年聖誕樹數量減少，進一步影響到聖誕樹的市場價格。

目前幾大居家物品連鎖供應商家雖然比往年更早開始供應聖誕樹，但數量似乎不如往年，低價聖誕樹依然維持較低價位，高價聖誕樹則漲價較為明顯。比如HomeDepot目前販售的新鮮聖誕樹，6-7呎的Douglas Fir每棵54.98元，8-9呎，每棵89/98元；5-6呎的Noble Fir每棵69.98元，6-7呎每棵89.98元，8-9呎每棵149.98元，9-10呎每棵179元。Lowes3-5呎的Spruce每棵54.99元，3-5呎的Douglas Fir每棵79.98元，5-6呎的Noble Fir149.98元。

儘管如此，新鮮砍伐的聖誕樹供應商樂觀估計，他們今年的聖誕樹會全部賣光，不會有剩。

根據全美聖誕樹聯合會（National Christmas Tree Association）統計，全美每年新鮮聖誕樹的銷量在2500萬到3000萬棵之間。

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