巴沙迪那全明星樂隊 參加好萊塢聖誕遊行

巴沙迪那學區全明星樂隊遊行前笑開懷。（PUSD）

第90屆好萊塢 聖誕大遊行 （Hollywood Christmas Parade）27日晚盛大舉行，該項傳統活動揭開了南加州節日季的序幕；成千上萬的人聚集在好萊塢大道上，慶祝好萊塢聖誕大遊行 90 周年，人們看到了數十輛花車、遊行樂隊、氣球、恐龍和著名主持人，其中包括來自巴沙迪那學區（PUSD）的全明星學生樂隊（All-Star Band）。

沿著好萊塢大道，全明星學生樂隊走過紅地毯，看起來和聽起來都像超級巨星。樂隊將爵士樂和流行樂曲相結合，加入了富有創意的表演風格的樂章，令觀眾激動不已。少年全明星音樂家、舞者和音樂總監的演出工作做得很好。

巴沙迪那學區藝術與外展協調員兼GATE專家安德森（Karen Anderson）說，「我們為自己學區不可思議的全明星樂隊感到驕傲。他們把表演帶到了專業舞台上，並以他們的音樂才能、舞蹈和壯觀的場面讓世界驚嘆。」

慶祝好萊塢聖誕大遊行90 周年，遊行現場還有比真人還大的人物氣球和彩色花車、電影 界名人、令人眼花繚亂的馬術運動員等。尾隨 Trejo 的是一輛巨大的充氣胡桃夾子，後面跟著一些電影界最具標誌性的汽車，比如《極速賽車手》中的五馬赫、《侏羅紀公園》中的吉普車、《哈扎德公爵》中的李將軍和《回到未來》電影中的兩部 Delorean 的作品。