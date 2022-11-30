聖瑪利諾高中女網隊 獲加州校際冠軍

聖瑪利諾學區教委會主席Jeanie Caldwell（左一）表彰聖瑪利諾高中女子網球隊。（家長郭老師提供）

2022加州 校際女網公開賽（CIF Open Division）近日落幕，聖瑪利諾 高中（SMHS）女網隊以11比7擊敗強隊Mater Dei高中贏得冠軍，取得了該校在女網比賽史上的最好成績。

女網隊隊長郭蓓岑(Valerie Kuo)表示，今年校隊整體實力堅強，隊上有好幾位球員都是美國網球協會（USTA）排名較高的好手，主教練佩雷拉（Melvin Pereira）平時嚴格訓練和臨場戰術指導有方，進一步發揮了隊員們的潛力。

郭姓家長指出，11月11日在Claremont俱樂部進行的決賽中，聖瑪利諾高中單打選手Olivia Center和Julianne Nguyen三場全勝，各得三分合計六分，隊友王天美（Tianmei Wang）也贏了三場比賽中的兩場拿下兩分；雙打選手吳婉瑜（Selina Wu）和黃冠盈（Katie Hoang）合作拿下三分，最後以總成績11分贏得團隊冠軍。她補充說，在決賽前一天，聖瑪利諾高中女網隊和半島高中（Peninsula High School）隊進行了半決賽，最後以10比8險勝對手晉級總決賽。

女網隊主教練佩雷拉（Melvin Pereira）直誇三場全勝的「Julianne太棒了」，並讚揚吳婉瑜與新生 Katie-Lynn Hoang合作，獲得了三場雙打的積分。他說，「比賽中她們承受著很大的壓力，儘管對手有一些激烈的粉絲助威吶喊，但是吳婉瑜幫助隊員們穩定了情緒。」