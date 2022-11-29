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AMC看電影 每周二任選僅5元

記者王若然／洛杉磯報導
AMC電影院即日起推出周二五元看電影活動。（谷歌地圖）
AMC電影院即日起推出周二五元看電影活動。（谷歌地圖）

想在節假日與家人一起看電影嗎？電影院線AMC即日起在全美範圍推出「每周二五元看電影」的優惠活動。從現在開始每周二，只要花五元就可以看任意正在上映的電影，還可以享受用五元低價購買爆米花與飲品的套餐。

根據AMC官網，該活動將持續整個年底節假日。想要參與的民眾需要註冊AMC Stubs會員，註冊該會員是免費的。註冊會員後，可以通過AMC手機App、網站，第三方買票軟件或影院櫃檯購票。周二全天任意時段的電影都可享五元特價（不含稅）。不過Dolby Cinema、IMAX、PRIME、RealD3D及D-Box版本的電影需要加價。

目前上映的熱門電影包括懸疑片「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion: A Knives Out Mystery，又譯「利刃出鞘2」），漫威超級英雄大片「黑豹2：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)，黑色幽默電影「五星饗魘」（The Menu），迪士尼最新動畫電影「奇異冒險」(Strange World)。

值得注意的是，史上最賣座的電影「阿凡達」睽違13年即將推出續集「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)，定於今年12月上映。

電影院 迪士尼 奇異

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