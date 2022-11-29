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第90屆好萊塢聖誕大遊行 南加華聯5個方陣驚艷

記者朱敏梓／洛杉磯報導
華人方陣的「旗袍秀」（記者朱敏梓／攝影）
華人方陣的「旗袍秀」（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯最具影響力的遊行盛會之一，第90屆好萊塢聖誕大遊行27日晚在好萊塢星光登場。活動座無虛席，道路兩旁圍滿前來觀看的民衆，現場熱鬧非凡。

舞龍舞獅方陣（記者朱敏梓／攝影）
舞龍舞獅方陣（記者朱敏梓／攝影）

遊行由美國影劇界最寶貴明星之一的丹尼崔喬（Danny Trejo）擔任總領隊（Grand Marshal），埃里克埃斯特拉達 (Erik Estrada)、勞拉麥肯齊 (Laura McKenzie)、迪恩凱恩 (Dean Cain) 和蒙特爾威廉姆斯 (Montel Williams) 擔任遊行主持。遊行有多達90位明星參與，總長3.2哩的遊行路線匯集14個遊行表演團體、12支樂隊、10個4層樓高的人物氣球、包括一輛新的「山谷中的恐龍」在内的四輛彩色花車，以及40輛電影車和10輛新奇汽車等，聖誕老人的出現更是將遊行推向高潮，還有來自南加華聯的五個方陣，在活動中展示中華文化，頗受矚目。

丹尼‧崔喬（Danny Trejo）擔任大禮官（Grand Marshal）（記...
丹尼‧崔喬（Danny Trejo）擔任大禮官（Grand Marshal）（記者朱敏梓／攝影）

遊行隊伍由洛杉磯市消防局的彩車引領，不僅有大家耳熟能詳的復仇者聯盟、星球大戰、汽車總動員、侏羅紀公園等電影系列，還有鐵臂阿童木、貝蒂娃娃等經典人物，更是有來自不同族裔，包括韓國、印地安文化、中華文化、墨西哥等各民族元素的展現，還有軍隊和學生等帶來的特色表演，十分豐富多彩。洛杉磯市市長賈西堤（Eric Garcetti）站在禮車上向觀眾揮手致意。

4層樓高的「貝蒂小姐」氣球（記者朱敏梓／攝影）
4層樓高的「貝蒂小姐」氣球（記者朱敏梓／攝影）

值得一提的是，由美國南加州華人社團聯合會（南加華聯）組織的160人遊行隊伍，分別組成舞龍舞獅、腰鼓、武術、漢服和旗袍五個方陣，也在本次聖誕大遊行中亮相，展現中華文化的絢麗多彩。舞龍舞獅隊伍打頭陣，帶來驚艷的開場，緊接著是南加華聯常委和會長們組成的橫幅隊，南加華聯巨型橫幅引導表演隊伍前行；腰鼓表演帶來了歡樂和喜慶的節日氛圍，隨後全美中華武術學院的武術隊，在曾獲得第四屆特技世界盃女子全能及單項冠軍的李小燕帶領下，展示中國功夫，還有大熊貓緩緩走來，送上聖誕祝福。充滿中華風情的漢服和旗袍展示更是成為一道亮麗的風景線。

中國駐洛杉磯總領事館總領事張平大使（中）與美國南加州華人社團聯合會主席陳慧碧（左...
中國駐洛杉磯總領事館總領事張平大使（中）與美國南加州華人社團聯合會主席陳慧碧（左）（記者朱敏梓／攝影）

中國駐洛杉磯總領事館總領事張平與夫人、領僑處主任王琦等與會同歡，在主席台貴賓席觀看遊行，為南加華聯遊行隊伍加油鼓勁。總領事張平表示，感謝南加華聯組織游行隊伍參與活動，這可以展示絢麗多彩的中華文化，增強美國民眾對中華文化的了解，更能進一步增加中美人民之間的友誼，張平鼓勵其他的華人社區組織積極參與類似活動。

「侏羅紀公園」恐龍亮相聖誕大遊行（記者朱敏梓／攝影）
「侏羅紀公園」恐龍亮相聖誕大遊行（記者朱敏梓／攝影）

對此美國南加州華人社團聯合會主席陳慧碧表示，參加這次活動得到社團成員的大力支持，她代表南加華聯表示感謝。她補充，這場遊行也是向海洋玩具托茨計劃（Marine Toys for Tots program）成立75周年致敬，該計劃每年平均向700萬不幸兒童分發1800萬件玩具，展現愛心。

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