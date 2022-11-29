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父危險駕駛 同車12歲兒報警逮人

記者邵敏／洛杉磯報導
警方在基線路附近的 15 號高速公路上終於找到艾登，並成功解救。（KTLA）
警方在基線路附近的 15 號高速公路上終於找到艾登，並成功解救。（KTLA）

一名 12 歲的男孩撥打911報警電話，舉報自己的父親在高速公路上帶著他危險駕駛，加州公路巡警局（The California Highway Patrol）三名緊急調度員因擔心孩子的安全，與他通話長達一個小時，最終成功解救男孩。

據官員稱，這個思維敏捷的男孩名叫艾登（Ayden），他於10月26日撥打911報警電話尋求幫助，稱父親當天突然把他從生日聚會中接走，開車前往拉斯維加斯（Las Vegas），但沒有通知其他家庭成員。

電話中艾登告訴調度員，「我現在需要幫助，因為爸爸正想帶我去拉斯維加斯，他的行為很奇怪。」調度員問道，「你們現在是在房子裡面還是在商業區。」艾登回答說：「我們現在就在高速公路上。」

由於艾登的父親魯莽駕駛，調度員與這名12歲的孩子通了長達一個多小時的電話。調度員表示，孩子在整個過程中保持非常冷靜，反應靈敏，以及善於描述自己所在的位置、情形。公共安全操作員Alicia Villegas是與艾登交談的調度員之一，她說：「這是一個12歲的男孩，因為父親的不正常行為，他打電話報警，這真的很不尋常。」

警方表示，他們當時在擁擠的交通路況中很難找到艾登和他的父親。有一次，一位調度員建議艾登把手伸出車窗外，這一招終於奏效了，警方在基線路（Baseline Road）附近的1 號高速公路上終於找到他們。

艾登的父親已被拘留，並被控酒駕和危害兒童罪，艾登已安全回到家中。

加州

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