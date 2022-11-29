我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

「藝海藏家」展廳 落腳聖蓋博市

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聖蓋博市市長丁言愉（Tony Ding）（右）和「藝海藏家」節目創始人王欣（左）。（受訪者提供）
聖蓋博市市長丁言愉（Tony Ding）（右）和「藝海藏家」節目創始人王欣（左）。（受訪者提供）

中國藝術與收藏系列節目「藝海藏家」，飄洋過海來到洛杉磯，其線下空間「The Scholart Selection」日前在聖蓋博市(San Gabriel)開幕。

「藝海藏家」節目創始人、「The Scholart Selection」負責人王欣表示，自疫情以來，藝術行業似乎成為首先被拋棄的行業，這也讓她意識到，藝術不應該是冰冷的，應該是有溫度的，當民衆陷入絕望和無助的時候，藝術可以溫暖與撫慰人心。在經歷對藝術的本質和意義反覆思考後，決定讓「藝海藏家」落地線下，建立屬於自己的藝術空間。而當她在洛杉磯尋找合適的地點時，發現位於聖蓋博市、擁有悠久歷史的Mission，由於聖蓋博市政府對歷史文化遺產原貌的保護，這裡仍舊保留著200年前街道的古老模樣。受到豐富的歷史和優美的環境深深吸引，她發現終於找到了嚮往的地方。

「藝海藏家」線下空間「The Scholart Selection」。（受訪者提...
「藝海藏家」線下空間「The Scholart Selection」。（受訪者提供）

在經歷了長達一年的洽談、申請、報批、裝修等艱難的過程後，「藝海藏家」線下空間「The Scholart Selection」終於在2022年10月落成。在這個線下空間，「藝海藏家」的國際團隊會精選來自各個族裔藝術家的優秀藝術品，用豐富多彩的藝術形式展現出來，讓人們不僅可以看到、聽到，還可以觸摸到、感受到。因為只有與人面對面的藝術，才能體現最真實的魅力。

民眾正在參觀開幕展。（受訪者提供）
民眾正在參觀開幕展。（受訪者提供）

2013年1月1日，中國藝術與收藏系列節目「藝海藏家」在北京文藝台首次播出。從北京到洛杉磯，相隔1萬1000公里，「藝海藏家」在十年後的今天，進入了全新階段。從中國到美國，十年來「藝海藏家」在藝術領域裡積累了強大資源，同時也建立起了一支國際化團隊，在洛杉磯、紐約和北京的團隊夥伴們，全部是畢業於專業美術院校的80和90後年輕人，敬業、專業的同時也充滿了活力。

洛杉磯 北京 聖蓋博

上一則

洛市2槍匪搶勞力士 路人視頻全錄

下一則

父危險駕駛 同車12歲兒報警逮人

延伸閱讀

「藝海藏家」展覽聖蓋博開幕 各族優秀裔藝術品雲集

「藝海藏家」展覽聖蓋博開幕 各族優秀裔藝術品雲集
可怕 洛杉磯2悍匪持槍搶勞力士 視頻全錄

可怕 洛杉磯2悍匪持槍搶勞力士 視頻全錄
白紙運動後 北京重申嚴格依規精準防控

白紙運動後 北京重申嚴格依規精準防控
感恩節假期 金山重塑清潔文藝形象 聯合廣場裝置新藝術景觀

感恩節假期 金山重塑清潔文藝形象 聯合廣場裝置新藝術景觀
53天降50次 洛縣油價降至3月來最低

53天降50次 洛縣油價降至3月來最低
聖蓋博市警長 轉任巴市警局

聖蓋博市警長 轉任巴市警局

熱門新聞

歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
被告史瑞雪。（本報檔案照）

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

2022-11-22 13:48
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20
特警已抓獲兩名嫌疑人，截止27日早上，仍有多達三人在逃。（KTLA）

洛縣華人區暴力入室搶案 3戶被入侵 全家被綁

2022-11-27 14:06
李女士被騙時的筆記。（記者趙健／攝影）

詐光獨居老婦積蓄200萬 1年後又上門行騙

2022-11-28 02:20
溫哥華國際機場成了陳先生的「噩夢」。（圖：受訪者提供）

9月賭城之旅轉溫哥華 被加海關沒收17萬 台客追回有望

2022-11-24 02:20

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯