聲援「白紙革命」 洛中領館外燭光會

參與者們在中國駐洛杉磯使館門口手舉白紙。（受訪者提供）

27日晚6時，在中國駐洛杉磯 領事館的門口，許多華人 目光堅定地站立著，手上舉著「不要核酸要吃飯」、「不自由，毋寧死」等標語，也有許多人手持白紙，響應正在中國大陸境內發酵的「白紙革命 」。

視頻來源：受訪者提供

自11月24日在中國烏魯木齊發生的公寓火災慘劇後，世界各地很多華人自發性地聚集起來，用燭光悼念火災的遇難者，他們還舉起白紙，表達對中國封控措施的不滿以及對民主的追求。

「天之涯，地之角，知交半零落。一觚濁酒盡餘歡，今宵別夢寒...」參與者們在使館門口的空地點起蠟燭，並輕聲合唱歌曲「送別」，緬懷已逝世的靈魂。接著，參與者們又齊唱「Do you hear the people sing」和「國際歌」，用歌詞表達不滿並傳遞訴求。

抗議者們積極表達訴求。（受訪者提供）

唱完歌曲，活動組織者鼓勵游行參與者拿起麥克風，勇敢地說出到場原因與訴求。近10位參與者上前進行發言，這些人多為年輕人，不乏藝術行業的從業者，他們希望能用藝術為人民發聲。

一位發言的女生表示這是她第一次參與抗議活動，在來之前有很多緊張和不安，但看到在上海都有人冒著被逮捕的風險走上街頭抗議，這讓她備受鼓舞，也想追隨內心為中國民主做點什麼。

一位來自新疆烏魯木齊的男生表示，起火的地方離他家很近，難以想像如果這一切發生在他家人身上。他期待著和家人自由團聚的那天，也盼望自由降臨在那片經歷過災難的土地。

參與者們燭光悼念在烏魯木齊火災中逝世的人。（受訪者提供）

一位女生針對中國境內將抗議和境外勢力關聯的言論吶喊道，「我們不是境外勢力，我們是中國人，我們是世界公民」。

一位男生很誠懇地呼籲，「我們是在政治恐怖中出生和成長的一代人，應該是最渴望變革的。我們在改變與衝突中學習和成長，我們是最有責任行動的人。」

結尾大家再次齊唱「送別」，在燭光與歌聲中祈禱悲劇不再重現，自由終會降臨。