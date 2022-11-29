慈濟29日辦兩場雲端音樂會 為災民募款

受贈民眾抱持感恩心態，接受素火雞。受贈民眾民眾表情驚喜（慈濟基金會提供）

慈濟美國2022年感恩節獲素食食材廠商「All Vegetarian Inc公司」贈送1000隻素火雞，將其發放給南加州 地區有需要的民衆，並推廣純素食的感恩節大餐以響應證嚴法師的「茹素護生愛地球」理念。慈濟將在11月29日（周二）發起「慈善星期二」活動，為有需民眾舉辦募捐慈善音樂會。

慈濟為參與活動民眾所準備的素火雞大餐。（慈濟基金會提供）

慈濟於感恩節期間的素火雞活動，除了期許民衆透過蔬食，減少畜牧業的溫室氣體排放量，幫助地球控制暖化速率緩解氣候變遷，達到減少極端氣候災變的目標，也藉著機會，呼籲民衆參與在感恩節後的第一個星期二（29日）所舉行的「#GivingTuesday慈善星期二」活動，匯聚愛心共同幫助社會中有需要的家庭與個人。慈濟將在東岸時間晚7時、與西岸時間晚7時各舉辦一場免費的雲端慈善音樂會，為幫助受洪災、颶風伊恩 等自然災害影響的民衆，及為烏克蘭難民而募款。

慈濟贈送素火雞給慈濟志工、及曾與慈濟結緣的民眾。（慈濟基金會提供）

音樂會節目將以英文為主、中文字幕的方式進行，精心設計的節目中，除了見證慈濟美國在2022年的慈悲足跡，更有來自不同社區、不同族裔的表演藝術者。包括曾獲百老匯東尼獎提名的巴特·沙托(Bart Shatto)，西語裔創作歌手羅莎·馬丁奈(Rosa Martinez)，音樂劇演員男中音羅伯塔(Justin Robertazzi)、帕克斯(Pauline Parkhurst)，與身兼舞台劇 演員與電影製片人等職的傑佛瑞·奎格(Jeffrey Kringer)等人擔綱此次音樂會開場和閉幕演出。

民眾及員工積極為大餐準備，各個素火雞皆有漂亮擺盤打點。（慈濟基金會提供）

詳情可見https://tzuchi.us/zh/GivingTuesday，或上慈濟手機APP「一指積善」。