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醫保優勢計畫 恐較不利癌患

記者丁曙╱洛杉磯綜合報導
希望之城是聯邦政府認可的綜合性癌症中心，專注於開發更新更好的方法來預防、診斷和治療癌症。（City of Hope）
希望之城是聯邦政府認可的綜合性癌症中心，專注於開發更新更好的方法來預防、診斷和治療癌症。（City of Hope）

「希望之城」（City of Hope）一項最新研究發現，與接受傳統醫療保險（Medicare）的同齡人相比，切除胃或肝臟並享受「醫療保險優勢計畫」（Medicare Advantage）的癌症患者，在手術後第一個月內死亡的可能性高出1.5倍；同樣，接受過胰腺腫瘤手術（oncologic surgery）的受益人，在第一個月內死亡的可能性是其他人的兩倍，原因是他們可以選擇的醫師或醫院有所限制。

「希望之城」研究人員完成的研究發現，與那些擁有傳統醫療保險的患者相比，加入私有化、節省成本的醫療保險優勢計畫的癌症患者，比較可能去那些醫師在執行複雜手術方面經驗不足的醫院治療，因而較有可能在切除胃、胰腺或肝臟後的30天內死亡。該項研究名為「醫療保險優勢：複雜癌症手術患者的劣勢」（Medicare Advantage: A Disadvantage for Complex Cancer Surgery Patients）最近發表在《臨床腫瘤學雜誌》（Journal of Clinical Oncology）上。

這項發現很重要，因為近一半的醫療保險受益人，估計全美有2900萬人加入醫療保險優勢計畫。在 660萬符合醫療保險資格的加州人中，近一半 (47%) 加入了「醫療保險優勢計畫」（Medicare Advantage）。差別在於，傳統醫療保險的受益人，通常可以去任何接受醫療保險的醫師或醫院；而在大多數情況下，「醫療保險優勢計畫」的受益人，只能求診於「計畫網絡和服務區域內」的醫師和醫療提供者（plan’s network and service area）。

該項研究的首席作者、希望之城（City of Hope）外科腫瘤學家Mustafa Raoof醫學博士說，這項研究表明，如果更多的癌症患者能夠進入經常進行複雜癌症手術的醫院，那麼享受「醫療保險優勢計畫」的癌症患者也將會體驗到更好的短期健康結果。研究將改善的手術結果與在國家癌症研究所指定的癌症中心（例如希望之城），或者手術量大的醫院，或癌症委員會認可的醫院接受治療的癌症患者聯繫起來。

在回顧性研究中，「希望之城」研究人員比對和分析了加州癌症登記處的數據，這些數據來自7萬6655名醫療保險受益人，他們接受了肺癌、食道癌、胃癌、胰腺癌、肝癌、結腸癌或直腸癌的住院手術。對比分析發現，與接受傳統醫療保險的同齡人相比，切除胃或肝臟並享受醫療保險優勢計畫的癌症患者，在手術後第一個月內死亡的可能性高出1.5倍；同樣，接受過胰腺腫瘤手術的醫療保險優勢計畫受益人，在第一個月內死亡的可能性高出兩倍。

當下是醫療保險登記季節，公開註冊將於12月7日結束，很多華人尤其是領取社會保障福利的老年人，可以選擇傳統醫療保險（Original Medicare）或者是醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage）。因此，「希望之城」研究人員表示，幫助癌症患者了解聯邦健康計畫如何涵蓋護理和治療非常重要。

「醫療保險優勢計畫」可能不利於複雜癌症手術患者。（City of Hope）
「醫療保險優勢計畫」可能不利於複雜癌症手術患者。（City of Hope）

醫療保險 癌症 手術

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