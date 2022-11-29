天普市「大和滷味」屹立南加35年 老闆娘來自台灣

大和滷味屹立天普市35年，別無分號。（記者張宏／攝影）

23年來，每天早上8點，大和滷味的老闆娘May，都會準時在天普 店裡開始為開店準備各種食物，煎豆皮、烤花生、做各種滷味，風雨無阻。這家屹立南加35年，別無分號的餐廳承載的不僅是May一家人心血和努力，也有很多食客在這裡度過少年到中年。

天普市Las Tunas大道上的餐廳起起伏伏，只有一家餐廳常年屹立不搖，那就是大和滷味。餐廳不大，每天11點半開門，12點半就全部坐滿了。餐廳菜單很簡單，只有八樣主食，但餐廳的冰櫃裡擺放著當天製作的各種小菜，如牛腱、蹄膀、鴨腿等，這些小菜以及特製酸梅湯和雞湯，都是主食以外的菜色，但也深受歡迎。

餐廳承載了May一家人心血和努力。（記者張宏／攝影）

May說，店內有四十幾種小菜，有時周六、日還會應老客人要求做一些額外的小菜，如熏魚、粉蒸肉、珍珠丸等。

May是台灣人，她從十歲開始就在家踩著板凳幫廚做飯，長大後在台灣開川菜餐廳，來美國一年後就有自己的餐廳。圍繞灶台大半生的她，對美食的食材和品質有自己的要求。她說，炒菜油要用牛油果油，麵條是雞蛋麵，並且用比外面牛肉每磅貴兩元的小牛肉熬製湯底。一道小魚花生做起來要三個小時，炸醬麵的肉末要炒一個小時。麻醬特別定製，一大桶辣椒油成本是300元。物價上漲，成本增加，但品質不能變。

大和滷味的老闆娘May（左）和兩個女兒。（記者張宏／攝影）

May幾乎認識餐廳的每個客人，她知道他們的口味喜好，也認識他們的家人，也會免費給新來的客人品嚐各種小菜和滷味。她說，這裡很多客人都一路伴隨二三十年，從小伙子、大姑娘變成大人成家立業。

在大和滷味吃了20多年麵的姚先生來自中國東北。他說，他喜歡吃麵，一次偶然機會來到這裡就愛上了這裡的麵，從阿罕布拉 老店跟到這裡，23年來每個星期都要來兩三次，最愛吃一半炸醬麵和一半乾拌麵的組合。他向所有的朋友都推薦這家餐廳，因為時光會變，這裡的味道始終如一。

和父母從加拿大移民美國的安雪，從少女時代就來這裡吃麵，如今已是媽媽的她又帶著朋友來吃。她說，雖然疫情 後流行外帶，但是她還是堅持來這裡堂吃，因為味道不一樣。她希望她的孩子長大後還能來這裡吃麵。

May說，曾有客人用旅行箱裝她家的涼麵，送去給在東部讀書的孩子。這裡還來過很多明星名流，但她從沒有放過明星合影和簽名，因為在大和滷味食物和客人是最重要的。店裡現在增加很多韓國客人，一個韓國網紅在網絡放了在大和吃麵的視頻，很多人慕名而來。35年來，大和滷味餐廳只有一家，菜單上也只有八種主食選擇，但是品質穩定。

牛肉麵湯底和牛肉吃過齒頰留香。（記者張宏／攝影）

大和滷味的招牌之一，攪和攪和。（記者張宏／攝影）

味道濃郁的滷味豬腳。（記者張宏／攝影）

2021年大和滷味進入了米其林推薦餐廳榜單，May對這個榮譽很平常心。她說，她雖然每天都會來店裡，但是主要是二女兒和三女兒幫忙，她們都很專業，也願意做。她只負責品控及和客人聊天，每天早上來店裡，準備三個多小時開店，下午三點關店回家，周而復始，很開心也很滿足。