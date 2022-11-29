杭州商會 華文成為新一屆會長

聯邦眾議員趙美心（中）主持新會長華文（右）和卸任會長周剛的交接。（記者張宏／攝影）

美國杭州商會日前舉辦第三屆換屆典禮和首屆全球杭商創新創業節，現場匯集數百名賓客，華文成為新一屆會長。

華文表示，杭州商會八年前成立於洛杉磯，是華人 華僑非營利組織，擁有千餘名會員，匯集數百海外華人商業精英。杭州不僅是中國最適宜生活的文明古都，素有「人間天堂」美譽，還有「東方硅谷」的商業氛圍，孕育了以阿里巴巴為代表的一大批世界級科技巨頭，杭商精神已成為創新創業的一種代名詞。

她說，商會旨在聚集喜愛杭州式生活、創新、創業的海外華人，為海外華人商業精英提供將企業做大做強的平台，為中國企業與資本走出來提供出海的窗口，為美國企業與資本回國打造資源對接的網絡。

美國杭州商會日前舉辦第三屆換屆典禮和首屆全球杭商創新創業節。（記者張宏／攝影）

卸任會長周剛表示，他在任的四年經歷了三年疫情 ，在2019年杭州商會在美國接待很多杭州商業代表團，商會積極參與活動。2019年和浙江音樂學院師生舉辦春節晚會，及舉辦線上富春山居圖觀賞會，和插花講座等一系列活動。新任會長年輕有為，希望給商會帶來更多活力和新鮮血液。

聯邦眾議員 趙美心、聖蓋博市長丁言愉等，為創業節獲獎者頒獎。新型建材公司Inno Holding Inc.獲得冠軍；納斯達克上市公司Focus Universal獲得最佳成就獎；大學生服裝租賃電商Twirlista與餐飲新媒體吃貨獲得閃亮之星獎。