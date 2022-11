照片記錄抑鬱生活 華裔攝影師郝凌雪獲獎

洛杉磯華裔攝影師郝凌雪。(郝凌雪提供)

洛杉磯華裔新星攝影 師郝凌雪(Lingxue Hao,英文名:Luna Hao),擅長用鏡頭講故事。畢業於攝影名校的她,不安於只做商業廣告攝影師,她勵志拿起鏡頭,講述自己和身邊的故事。曾經患抑鬱症的她,花三年時間,通過一張張照片記錄下從患病到好轉的過程,獲得業界大獎。她說,希望自己的照片可以起到積極正向的影響,讓觀眾從生活的紀錄中得到領悟。

名為「Moon Phase:The Moments Between Wax and Wane」的系列攝影作品,是郝凌雪的得意之作。該作品在2022年7月被「The Gallery By MUI」選中,該項目從眾多投稿人中僅挑選出三人,為他們舉辦個展。郝凌雪就是之一。她說,這一系列的作品記錄了從2019至2021年她患抑鬱症過程的生活片段,分為三個階段,生病、好轉、幾近康復,三個時期的相片有明顯的變化。這一系列的攝影作品還包括分支「睡眠研究」和「逃離」。她希望能通過這組照片,讓人們更好地了解抑鬱症患者眼中的世界。

這組照片展出的那天,引來不小的反響。郝凌雪說,有的人說這組照片看起來是溫暖的,並非孤獨的,並與她討論起抑鬱症患者的世界。看到自己的照片成為大家積極交流的媒介,令她很驚喜。她說,「這讓我更有動力用照片紀錄生活。」

攝影對於郝凌雪來說,不僅僅是為了影響別人,拍照也早已成為她生活中必不可少的一部分,並助她走出抑鬱症。她說,看著這些照片,就像在審視一個抑鬱症患者的生活,提醒她不能再那樣下去。攝影作為工作和愛好,也讓她生活更加充實,讓她停止在抑鬱症中消磨自己。

郝凌雪大學畢業於中國頂尖藝術類大學-北京 電影學院商業攝影專業。之後來到喬治亞州 的Savannah College of Art and Design深造,獲得攝影專業藝術碩士學位(MFA)。在大學畢業後,她有過擔任商業攝影師兩年的工作經驗。但她說,這段經歷讓她感覺自己是沒有靈魂的「複印機」,她想趁年輕時做出更有深意和深度的東西,就這樣她踏上了追求藝術攝影的道路。

郝凌雪如今已從研究所畢業一年,這一年中她在業界獲得了大大小小近30項成就,包括獲選Fotofilmic JRNL雜誌2022春季特別藝術家,該雜誌是膠片類攝影的知名雜誌,每年刊發三至四期,每次有12名藝術家入選。其他的獲獎還有Art Fluent 「WABI-SABI」總監選擇獎(Director’s Choice)等。