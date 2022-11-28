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照片記錄抑鬱生活 華裔攝影師郝凌雪獲獎

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯華裔攝影師郝凌雪。（郝凌雪提供）
洛杉磯華裔攝影師郝凌雪。（郝凌雪提供）

洛杉磯華裔新星攝影師郝凌雪（Lingxue Hao，英文名：Luna Hao），擅長用鏡頭講故事。畢業於攝影名校的她，不安於只做商業廣告攝影師，她勵志拿起鏡頭，講述自己和身邊的故事。曾經患抑鬱症的她，花三年時間，通過一張張照片記錄下從患病到好轉的過程，獲得業界大獎。她說，希望自己的照片可以起到積極正向的影響，讓觀眾從生活的紀錄中得到領悟。

名為「Moon Phase：The Moments Between Wax and Wane」的系列攝影作品，是郝凌雪的得意之作。該作品在2022年7月被「The Gallery By MUI」選中，該項目從眾多投稿人中僅挑選出三人，為他們舉辦個展。郝凌雪就是之一。她說，這一系列的作品記錄了從2019至2021年她患抑鬱症過程的生活片段，分為三個階段，生病、好轉、幾近康復，三個時期的相片有明顯的變化。這一系列的攝影作品還包括分支「睡眠研究」和「逃離」。她希望能通過這組照片，讓人們更好地了解抑鬱症患者眼中的世界。

這組照片展出的那天，引來不小的反響。郝凌雪說，有的人說這組照片看起來是溫暖的，並非孤獨的，並與她討論起抑鬱症患者的世界。看到自己的照片成為大家積極交流的媒介，令她很驚喜。她說，「這讓我更有動力用照片紀錄生活。」

攝影對於郝凌雪來說，不僅僅是為了影響別人，拍照也早已成為她生活中必不可少的一部分，並助她走出抑鬱症。她說，看著這些照片，就像在審視一個抑鬱症患者的生活，提醒她不能再那樣下去。攝影作為工作和愛好，也讓她生活更加充實，讓她停止在抑鬱症中消磨自己。

郝凌雪大學畢業於中國頂尖藝術類大學-北京電影學院商業攝影專業。之後來到喬治亞州的Savannah College of Art and Design深造，獲得攝影專業藝術碩士學位（MFA）。在大學畢業後，她有過擔任商業攝影師兩年的工作經驗。但她說，這段經歷讓她感覺自己是沒有靈魂的「複印機」，她想趁年輕時做出更有深意和深度的東西，就這樣她踏上了追求藝術攝影的道路。

郝凌雪如今已從研究所畢業一年，這一年中她在業界獲得了大大小小近30項成就，包括獲選Fotofilmic JRNL雜誌2022春季特別藝術家，該雜誌是膠片類攝影的知名雜誌，每年刊發三至四期，每次有12名藝術家入選。其他的獲獎還有Art Fluent 「WABI-SABI」總監選擇獎（Director’s Choice）等。

說起自己的攝影特點，郝凌雪希望能透過含蓄的表現手法，讓觀眾有自己的理解和感知。就像散文一樣，表面沒有那麼直白，但卻有一個明確的靈魂。她說，在她的眼中，世界上沒有醜的東西，每樣東西都有它的美。她想用鏡頭留住逝去的時間，「這是很有詩意的事情。」

洛杉磯華裔攝影師郝凌雪。（郝凌雪提供）
洛杉磯華裔攝影師郝凌雪。（郝凌雪提供）

攝影 北京 喬治亞州

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