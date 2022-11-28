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華人單親媽車禍亡 2歲兒重傷

記者朱敏梓／洛杉磯報導
車禍現場顯示，死者駕駛的Nissan Altima已經嚴重損壞。(VVNG)
車禍現場顯示，死者駕駛的Nissan Altima已經嚴重損壞。(VVNG)

聖伯納汀諾縣（San Bernardino）費倫（Phelan）25日（周五） 區內138 號公路Cajon大道與Lone Pine Canyon路交匯處附近上發生車禍，造成一人死亡，一名兒童重傷。有華人社群上發帖稱，死者是一名華人女性。

警察趕到現場後，發現一輛受到嚴重損壞的金色 2000 Nissan Altima 和一輛車頭嚴重損壞的白色 Toyota Sequoia 休旅車。其中Nissan轎車內有一人當場死亡，還有一名重傷兒童被直升機送往附近醫院救治。

加州公路巡警局（The California Highway Patrol）指出，Toyota休旅車中有幾名兒童，Nissan轎車中則有一名兒童。事故原因正在調查中。

有目擊者表示，事故幾分鐘後從附近經過，看到Nissan轎車中的兒童坐在汽車座椅上，希望這個兒童可以平安無事。還有網友稱，這一段路是山路，路不太好走。

事發後有華人在社群上發帖，稱在該起交通事故中死亡的是一名華裔女子，姓馬，名叫Meiying Ma，而受傷的是她的兒子，名叫William。該馬姓女子是一位單親媽媽，帶著兩歲半的兒子獨自在美國生活，她喜歡在社交平台分享日常生活，時常發佈在美生活經驗的短視頻，還會教網友簡單的韓語，看起來十分樂觀。事故發生前的11月20日，她還曾發帖，分享和兒子去大熊湖滑雪的經歷，不過在短短幾日後，卻遭此慘禍。

此外，該發帖網友還表示，這名在事故中不幸去世的華女在美國沒有親人，希望通過社交網絡可以找到她在中國的家人。在多個網友的熱心轉發和幫助下，據悉目前已經聯繫到她的家人，目前正在辦理簽證到美國。

Nissan 華人 社群

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