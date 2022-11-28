我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

銀行信息若更改者 通膨補助下月陸續發

記者邵敏／洛杉磯報導
FTB日前公佈完整的付款時間表，補充Non-GSS收件人的借記卡郵寄時間。 （Unsplash.com）
FTB日前公佈完整的付款時間表，補充Non-GSS收件人的借記卡郵寄時間。 （Unsplash.com）

過去的幾個月裡，加州稅務局（Franchise Tax Board，簡稱FTB）一直在發布通膨補助的各種信息，其中包括直接存款方式和郵寄借記卡(簽帳金融卡)的方式。 FTB日前公佈完整的付款時間表，補充此前不符合加州紓困金（Golden State Stimulus，簡稱GSS），但符合此次通膨補助的收件人（Non-GSS）借記卡郵寄具體時間。

從一張完整的付款時間表格來看，姓氏以 A – L 開頭的Non-GSS 收件人，借記卡郵寄時間在12月5日至12月17日之間；姓氏以 M – Z 開頭的非GSS收件人，郵寄時間是12月19日至12月31日。

加州一直在努力完成約 1800 萬筆付款，按照付款類型和姓氏順序，符合條件的家庭將收到 200 元至1050 元不等。至今沒有收到這筆款項的人都在問，「我的加州通貨膨脹救濟在哪裡？究竟什麼時候才能收到。」

要查看何時收到這筆通膨救濟金，首先需要確定自己會以什麼方式收到它，有兩種方式，一種是直接存款，另一種是借記卡郵寄。符合直接存款的民眾，需曾以電子方式提交 2020 年納稅申報表，並以直接存款形式收到過GSS。根據FTB的信息，符合直接存款條件的大部分民眾都已在11月22日前已收到款項。

對於將以借記卡形式收到通膨救濟金的民眾，以下是具體的郵寄時間。 GSS I 或 II 支票收件人，姓氏以 A – E 開頭的，郵寄時間是10月24日至11月5日；姓氏以 F-M 開頭的，郵寄時間是11月6日至11月19日；姓氏以 N-V 開頭的，郵寄時間是11月20日至12月3日；姓氏以 W – Z 開頭的，郵寄時間是12月4日至12月10日。

有一點特別重要，符合直接存款條件的收款人，如果提交 2020 年納稅申報表以來更改過銀行信息，款項將於12 月 17 日至 2023 年 1 月 14 日之間寄出。 FTB 表示，直接存款通常會在發放後三到五天內打入銀行賬戶，但也可能需要更長時間，具體取決於不同的銀行，借記卡最多可能需要兩周才能送達民眾的郵箱。

加州 紓困金 支票

上一則

世界晚報／新六四？中國大學生舉白紙抗議

下一則

內陸2起醉酒吸毒駕車 撞死2人、3人受傷

延伸閱讀

FT：全球通膨可能見頂 從產品出廠價格到運價都下滑

FT：全球通膨可能見頂 從產品出廠價格到運價都下滑
行人誤闖軌道 遭加州火車撞擊身亡

行人誤闖軌道 遭加州火車撞擊身亡
索爾頓海 加州最大鹹水湖 力圖重展昔日榮景

索爾頓海 加州最大鹹水湖 力圖重展昔日榮景
加州房地產經紀人協會：加州房市 10月銷量全面下滑

加州房地產經紀人協會：加州房市 10月銷量全面下滑
南加男子把疫情紓困金用在個人揮霍 獲刑五年

南加男子把疫情紓困金用在個人揮霍 獲刑五年
詐騙紓困金2000萬 夫婦引渡受審

詐騙紓困金2000萬 夫婦引渡受審

熱門新聞

一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
被告史瑞雪。（本報檔案照）

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

2022-11-22 13:48
趙女士的車是2012款凱美瑞，並無倒車影像。（受訪者提供）

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

2022-11-20 14:53
程女士已拒絕這份工作，但老闆還是多次發消息給她。（受訪者提供）

應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡

2022-11-20 13:58
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者