銀行信息若更改者 通膨補助下月陸續發

FTB日前公佈完整的付款時間表，補充Non-GSS收件人的借記卡郵寄時間。 （Unsplash.com）

過去的幾個月裡，加州 稅務局（Franchise Tax Board，簡稱FTB）一直在發布通膨補助的各種信息，其中包括直接存款方式和郵寄借記卡(簽帳金融卡)的方式。 FTB日前公佈完整的付款時間表，補充此前不符合加州紓困金 （Golden State Stimulus，簡稱GSS），但符合此次通膨補助的收件人（Non-GSS）借記卡郵寄具體時間。

從一張完整的付款時間表格來看，姓氏以 A – L 開頭的Non-GSS 收件人，借記卡郵寄時間在12月5日至12月17日之間；姓氏以 M – Z 開頭的非GSS收件人，郵寄時間是12月19日至12月31日。

加州一直在努力完成約 1800 萬筆付款，按照付款類型和姓氏順序，符合條件的家庭將收到 200 元至1050 元不等。至今沒有收到這筆款項的人都在問，「我的加州通貨膨脹救濟在哪裡？究竟什麼時候才能收到。」

要查看何時收到這筆通膨救濟金，首先需要確定自己會以什麼方式收到它，有兩種方式，一種是直接存款，另一種是借記卡郵寄。符合直接存款的民眾，需曾以電子方式提交 2020 年納稅申報表，並以直接存款形式收到過GSS。根據FTB的信息，符合直接存款條件的大部分民眾都已在11月22日前已收到款項。

對於將以借記卡形式收到通膨救濟金的民眾，以下是具體的郵寄時間。 GSS I 或 II 支票 收件人，姓氏以 A – E 開頭的，郵寄時間是10月24日至11月5日；姓氏以 F-M 開頭的，郵寄時間是11月6日至11月19日；姓氏以 N-V 開頭的，郵寄時間是11月20日至12月3日；姓氏以 W – Z 開頭的，郵寄時間是12月4日至12月10日。

有一點特別重要，符合直接存款條件的收款人，如果提交 2020 年納稅申報表以來更改過銀行信息，款項將於12 月 17 日至 2023 年 1 月 14 日之間寄出。 FTB 表示，直接存款通常會在發放後三到五天內打入銀行賬戶，但也可能需要更長時間，具體取決於不同的銀行，借記卡最多可能需要兩周才能送達民眾的郵箱。