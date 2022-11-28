通膨補助怎遲到？原來是銀行個資變更

華人因為銀行信息發生改變，導致無法按期收到通膨補助金。(Unsplash.com)

加州 通貨膨脹救濟金（California inflation relief check）已於10月上旬開始發放，但仍有許多符合資格的華人表示，至今還未收到這筆錢，其中原因各異。有華人諮詢相關部門發現，因為自己的銀行信息曾發生改變，導致無法按期收到這筆救濟金。

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民張先生，至今還沒有收到加州通貨膨脹救濟金，對此他表示困惑，「我的家庭收入等各項條件都符合救濟金發放範圍之內，而且屬於「直接存款」的收款方式，現在「直接存款」已經發放結束了，我卻沒有收到錢。」

根據發放救濟金的加州稅務局（Franchise Tax Board，簡稱FTB）提供的信息，滿足直接存款要求的民眾，在11月22日之前就能收到這筆補助金；而獲得「直接存款」的要求，包括以電子方式提交 2020 年納稅申報表，並曾以直接存款形式收到過金州紓困金 （Golden State Stimulus，簡稱GSS）。

張先生確定自己滿足直接存款要求，而且以往的救濟金發放每次都會準時到賬，不知道這次是哪個環節出了差錯，於是他求助會計師。會計師幫助張先生審核之前提交的納稅申報表，確認他符合發放通膨補助的條件，但在核對銀行信息的時候，張先生發現2020稅表上的銀行卡早在今年年初就已經停用，「我突然意識到這個細節，可能就是這一次沒有收到救濟金的原因。」

張先生回憶今年早些時候，他郵寄的一張房租支票曾被人盜領，並被篡改收款人姓名、金額，事發後銀行建議他關掉這個賬戶，避免接下來不必要的損失。而這張已停用的銀行卡正是張先生2020年報稅 時填寫的銀行卡，他說，「今年4月我報稅時用的是新銀行卡的信息，根本沒有想到稅務局發錢還使用以前的老卡。」

張先生的疑惑很快得到會計師的證實，加州稅務局此次發放救濟金的家庭收入標準、銀行卡等信息都按照2020年的報稅記錄。同時銀行工作人員表示，如果稅務局把救濟金打到一張已經停用的銀行卡，那這筆錢將會自動退回去。

在查證自己沒有按時收到救濟金的具體原因後，張先生有些懊惱，「難道因為銀行信息發生改變，這筆錢我就無法再收到了嗎？」他查詢相關新聞內容後發現，加州稅務局特別指出，在2020年提交納稅申報表後曾更改銀行信息的民眾，通膨補助款項預計將在今年12 月 17 日至明年 1 月 14 日之間以借記卡(Debit card，另稱簽帳金融卡)方式寄出。不放心的張先生還特意撥打了退稅客戶熱線，得到同樣的答案。

對於至今沒有收到通膨補助的民眾，FTB 指出無需驚慌，「如果您滿足所有要求，最好的辦法就是等待。符合資格標準的加州人，不需要做任何事情就可以收到這筆款項。」FTB 同時表示，一些符合條件的納稅人，倘若忘記他們是如何獲得加州紓困金，或者已改變銀行信息，這些原因都將混淆他們具體收到補助金的時間表。

另外，如果符合直接存款條件的民眾 11 月 22 日之前仍沒有收到補助金，推薦兩種選擇；首先查閱自己2020年納稅申報表，以重新驗證是否符合資格；其次撥打 800-542-9332 ，聯繫中產階級退稅客戶支持熱線，諮詢具體原因。