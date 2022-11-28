網購星期一 華人消費兩樣情

部分華人消費者青睞網購星期一。（網路圖）

購買折扣更加優惠商品，除了黑色星期五 （Black Friday），還有網購星期一（Cyber Monday）。不過華人 消費者對是否應在網購周一消費，心態各有不同。有人表示，不會趁著網購星期一，在網上購物，因為需求不多，該買的已經在黑色星期五購買。還有的年長華人，認為實體店消費更有安全感。也有華人青睞網購星期一，認為可以比線下購物節省得更多，因此會在Cyber Monday下單不手軟。也有華人還是擔心疫情 或流感，認為現在還是少去實體店購物為妙。

南加華人婚禮主持人水心明正在趁Cyber Monday網上搶購，她說，這些年來自己購買個人物品，多半都是來自網路。她自己也經營網店，銷售健身營養品。她認為，雖然偶爾會到實體店購買服裝，但不喜歡排隊。比較而言，她在網上購物更多。因為網上商品品類全，點擊下鼠標就可以瀏覽各種商品，還可以互相比價。下單後轉天貨就送到家，要退貨也很方便。

水心明表示，Cyber Monday購買電子類商品會享受到更多優惠。她選擇了一套安保監控系統，平時價格是600多元，現在到了Cyber Monday只有平時不到一半的價格。她還在網上購買一些送人的聖誕節禮品。從感恩節開始，她已經在網上消費了4000多元購物，認為可以比往日節省至少50%。

河濱市張女士則表示，疫情還未消退，防疫仍不能放鬆。家裡的各種用品還算完備，該買的已經在平時買了。不太需要趁著Cyber Monday再去網上搶購。她說，通貨膨脹並沒有太多消退，也注意到網上商品相比黑五，折扣力度並沒有特別大，因此不會趕著網購星期一去消費。

羅蘭學區家長Yu認為，已經為孩子們在網上購買了一些必須換季的服裝、鞋子，幾個孩子正在長身體，所以每半年就需要添一些折扣優惠服裝用品。其他用品，家裡已經有了，就不必在這個期間購買。她說，姊姊趁電腦打折，在好市多網站購買一台電腦，可以比平時少200元，折後價格還算可以。Yu表示，網上部分商品提供折扣還不錯。例如網上購買一款品牌吸塵器，比平時價格低很多，但可惜錯過限時下單時間，最終沒有買到手。她認為，2022年民眾在網上購物的熱情沒有先前高，與高通膨及經濟下行有關。