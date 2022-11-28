我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

網購星期一 華人消費兩樣情

記者啟鉻／洛杉磯報導
部分華人消費者青睞網購星期一。（網路圖）
部分華人消費者青睞網購星期一。（網路圖）

購買折扣更加優惠商品，除了黑色星期五（Black Friday），還有網購星期一（Cyber Monday）。不過華人消費者對是否應在網購周一消費，心態各有不同。有人表示，不會趁著網購星期一，在網上購物，因為需求不多，該買的已經在黑色星期五購買。還有的年長華人，認為實體店消費更有安全感。也有華人青睞網購星期一，認為可以比線下購物節省得更多，因此會在Cyber Monday下單不手軟。也有華人還是擔心疫情或流感，認為現在還是少去實體店購物為妙。

南加華人婚禮主持人水心明正在趁Cyber Monday網上搶購，她說，這些年來自己購買個人物品，多半都是來自網路。她自己也經營網店，銷售健身營養品。她認為，雖然偶爾會到實體店購買服裝，但不喜歡排隊。比較而言，她在網上購物更多。因為網上商品品類全，點擊下鼠標就可以瀏覽各種商品，還可以互相比價。下單後轉天貨就送到家，要退貨也很方便。

水心明表示，Cyber Monday購買電子類商品會享受到更多優惠。她選擇了一套安保監控系統，平時價格是600多元，現在到了Cyber Monday只有平時不到一半的價格。她還在網上購買一些送人的聖誕節禮品。從感恩節開始，她已經在網上消費了4000多元購物，認為可以比往日節省至少50%。

河濱市張女士則表示，疫情還未消退，防疫仍不能放鬆。家裡的各種用品還算完備，該買的已經在平時買了。不太需要趁著Cyber Monday再去網上搶購。她說，通貨膨脹並沒有太多消退，也注意到網上商品相比黑五，折扣力度並沒有特別大，因此不會趕著網購星期一去消費。

羅蘭學區家長Yu認為，已經為孩子們在網上購買了一些必須換季的服裝、鞋子，幾個孩子正在長身體，所以每半年就需要添一些折扣優惠服裝用品。其他用品，家裡已經有了，就不必在這個期間購買。她說，姊姊趁電腦打折，在好市多網站購買一台電腦，可以比平時少200元，折後價格還算可以。Yu表示，網上部分商品提供折扣還不錯。例如網上購買一款品牌吸塵器，比平時價格低很多，但可惜錯過限時下單時間，最終沒有買到手。她認為，2022年民眾在網上購物的熱情沒有先前高，與高通膨及經濟下行有關。

年長華人則對網路購物環境不熟悉，擔心買到假貨，退貨不方便，加上早已習慣在實體店購物，認為實體店購物更有安全感。艾爾蒙地市年已七旬的王先生表示，無論是超市購買各種日常副食，還是百貨所需物品，都喜歡到實體店，他認為實體店方便而且有安全感，還可以多走一走，鍛鍊身體。他們的兒子小王，還在中年，則更偏愛網購日用品。小王說，早在中國時，就已經習慣在網上購物，而且可以更方便的比價。但並沒有想在Cyber Monday上網血拼，因為沒有什麼特別想買的商品。

部分消費者更喜歡實體店購物，可以享受逛街樂趣。（記者啟鉻／攝影）
部分消費者更喜歡實體店購物，可以享受逛街樂趣。（記者啟鉻／攝影）
長者喜歡實體店購物，認為更有安全感。（記者啟鉻／攝影）
長者喜歡實體店購物，認為更有安全感。（記者啟鉻／攝影）

華人 黑色星期五 疫情

上一則

照片記錄抑鬱生活 華裔攝影師郝凌雪獲獎

下一則

賭場狂贈票給大叔大媽 五月天熱唱台下冷

延伸閱讀

「先買後付」策略奏效 黑五網購91億元破紀錄

「先買後付」策略奏效 黑五網購91億元破紀錄
黑五網購旺季 專家籲慎防詐騙

黑五網購旺季 專家籲慎防詐騙
曼哈頓黑五人潮湧 華人多網購提早入場

曼哈頓黑五人潮湧 華人多網購提早入場
90歲胡楓將娶88歲羅蘭？ 澄清是「美麗的謠言」

90歲胡楓將娶88歲羅蘭？ 澄清是「美麗的謠言」
90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬

90歲胡楓演唱會求婚 88歲羅蘭點頭終成眷屬
教師性騷 羅蘭學區將賠280萬

教師性騷 羅蘭學區將賠280萬

熱門新聞

一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
被告史瑞雪。（本報檔案照）

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

2022-11-22 13:48
趙女士的車是2012款凱美瑞，並無倒車影像。（受訪者提供）

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

2022-11-20 14:53
程女士已拒絕這份工作，但老闆還是多次發消息給她。（受訪者提供）

應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡

2022-11-20 13:58
華女不幸在車禍中殞命。（取材自社群）

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

2022-11-27 16:20

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者