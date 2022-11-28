洛城新語／從黑五看科技盲老人購物

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時隔兩年的黑色星期五又回來了！雖然在通膨影響下，民眾更精打細算，但也阻擋不了大家出門到實體店感受節日的熱鬧，體驗購物的樂趣。今年黑五 出門逛街的民眾依然不少，但這幾年的黑五卻悄悄地發生了變化，包括品牌網路折扣時間更長，更多人趨向網上購物。網路購物的好處實屬不少，年輕人在享受購物樂趣的同時，別忘了關懷家中不諳科技的年長人士，讓他們也趕上潮流，享受網上才有的方便、划算購物體驗。

如今的黑色星期五，早已沒了過去那種凌晨就在店外大排長龍，搶購低價產品（Door-Buster）的景象，除了出於防疫考量，還有就是當代消費者更偏愛購物自由，只在想買的時候去買，而不願為了購物在凌晨四點起床排隊。網上購物除了方便，不必擔心實體店沒了庫存，有時還有額外折扣優惠。例如有些品牌對網路註冊會員提前開啟黑五折扣，網路會員購物還可以積累星星兌換獎品或享有減價優惠。

這種黑五促銷方式的轉變，對消費者來說是好事，但並非所有人都能受益。想想看家中長輩，他們已經習慣去實體店逛街，又不懂得如何註冊網路會員，難享更多優惠。而如今各大品牌都紛紛轉向電子化，對這些不諳科技的老人真是越來越「不友好」。

除了黑五，日常生活中的例子也比比皆是。例如星巴克用手機App 訂單可以積分換杯子或可得免費飲料。美國不少老人家喜歡喝星巴克，但鮮有老人能熟練用手機App點單。頗受華人喜愛的快餐店Chick-fil-A，點單常常大排長龍，用手機App提前點單就可以免去排隊時間，還能積分得免費漢堡和飲料。

老一輩的華人，其實最看重商品性價比，各種好康資訊在他們中更是喜聞樂見。奈何很多人年紀大了，用不慣手機、電腦。註冊郵箱、點單等操作對他們來說太複雜了。他們只好放棄，也不願多費心研究。而正是因為老人普遍對科技不敏感，如今科技產業對於開發老年人相關業務興趣缺缺，如此形成惡性循環。

其實，所謂「活到老，學到老」。家中年輕人這時候應該多鼓勵老人使用電子產品，耐心為他們講解。所謂熟能生巧，多使用幾次自然就會了。年紀大絕不是自我放棄的藉口。日本有位82歲的老奶奶若宮正子，60歲開始學習電腦編程，如今成為全球最年長的iPhone應用程式開發者之一。我們這代年輕人，有義務帶領老一輩熟悉科技，掌握現代技術，讓老年人也乘上這時代的快車，享受科技之便。