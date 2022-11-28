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賭場狂贈票給大叔大媽 五月天熱唱台下冷

記者劉子為╱洛杉磯報導
張小姐表示，雖然坐在演唱會的「山頂」，但還是能看得很清晰（受訪者提供）
張小姐表示，雖然坐在演唱會的「山頂」，但還是能看得很清晰（受訪者提供）

粉絲花600多美元搶到五月天演唱會的內場票，周圍觀眾卻鴉雀無聲，或在玩手機或睡覺，這是怎麼一回事？

洛杉磯的張小姐是五月天的歌迷，聽聞樂隊要來拉斯維加斯開演唱會，第一時間搶票。演唱會分周六和周日兩場，張小姐搶的是周日場，心中計畫著提前抵達拉斯維加斯，在現場也許還能買到周六的票。

周六晚演唱會剛開始，張小姐抵達場館的售票處，想著此時票會便宜，但沒想到售票通道已經關閉了。張小姐就在門口一直徘徊，擦肩而過的一個阿姨說著「來隨便聽聽」就走進了場，讓張小姐十分羨慕。

在張小姐等待的過程中，演唱會門口來來去去許多大叔大媽，其中有幾個大叔在演唱會開始後沒多久就離開了。顯然這些叔叔阿姨對演唱會並不感興趣，但讓張小姐非常好奇這些人的票從哪裡來?

回家後張小姐在社交平台上發表了所見所聞，立馬得到很多網友的回應，很多見識過相似情況的網友紛紛表示：大叔大媽們拿的是賭場贈票。因為拉斯維加斯是知名的賭城，賭場帶來了很大的營收，所以每當有演唱會時，賭場都能拿到很多贈票，再把這些票贈送給自己的貴賓或客戶們。

一網友給張小姐留言到，自己花了600多美元搶到一張內場票，沒想到周圍坐的不是粉絲，而都是大叔大媽們，有的玩手機有的在睡覺，有的沒看多久就走了。也因此，該網友所在的區域全程鴉雀無聲，導致他也不好意思跟著樂隊一起放聲歌唱和歡呼。

有網友附和道，確實看見內場空了一片，且很多只是來湊熱鬧的觀眾遲到早退玩手機，很影響自己看演唱會的心情，感覺票被浪費了。他認為不應該發放這麼多賭場票，導致很多粉絲沒有機會來現場。

有網友表示感覺很多票被浪費了（小紅書）
有網友表示感覺很多票被浪費了（小紅書）
另有網友表示，大叔大媽們是賭場金主，拿到票無可厚非（小紅書）
另有網友表示，大叔大媽們是賭場金主，拿到票無可厚非（小紅書）

張小姐在參加完演唱會周日場後，在社媒平台更新後續，她感慨到，還好自己買的是山頂票，雖然離舞台遠了但氛圍特別好，同時還省了一筆錢。

無獨有偶，歌手張惠妹的演唱會也快要在拉斯維加斯舉辦，一粉絲在搶票後吐槽到，儘管售票平台的客服告知自己是前20個下單的人，能給到的位置仍然是內場邊邊角角。客服表示，前排和中間的好位置已經預留給了賭場。確實，演唱會作為商業活動，真愛或許不是能換來好票的最佳途徑。

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