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感恩節料理火雞易引發火災 油炸前先解凍

記者趙健／洛杉磯報導
油炸冷凍火雞容易爆炸。（記者趙健╱攝影）
油炸冷凍火雞容易爆炸。（記者趙健╱攝影）

「全國消防保護協會」(NFPA)的數據顯示，感恩節是一年中家庭烹飪引發火災率最高的一天，比平時多出三到四倍，而油炸火雞是烹飪火災高發的一個主要原因。

視頻來源：Stafford County Fire & Rescue及社交媒體綜合

NFPA表示，一旦將含有大量水分或仍在冷凍狀態的火雞放進熱油鍋中，就會瞬間產生大量水氣。熱油被氣體帶至空中，形成油氣混合煙霧，從而產生「油爆」現象，進而引發火災。另外，鍋中放入過量的食用油也是導致爆炸的原因。當火雞被放入鍋中時，過量的熱油從鍋的側面溢出流至燃氣灶上，火勢隨著食用油流散開來。雖然這是一個顯而易見的錯誤，但它在現實生活中經常發生。

美國消費品安全委員會(United States Consumer Product Safety Commission)也在近日分享了一段視頻，顯示如果在室內將冷凍火雞浸入油中，火勢蔓延至建築物的天花板並燃燒起來的時長不超過一分鐘。

鑒於此，美國消費品安全委員會提醒民眾，「油炸火雞前請務必確保將其解凍，並且只能在室外和遠離住家的地方炸火雞，切勿在車庫或門廊上操作。」

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