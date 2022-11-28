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年底派對拿手菜 哪一道最受歡迎?

記者張宏╱洛杉磯報導
年底很多華人喜歡以Potluck（百樂餐）的形式參加派對，派對上帶什麼菜最受歡迎？什麼菜會被大家「冷落」？（讀者提供）
年底很多華人喜歡以Potluck（百樂餐）的形式參加派對，派對上帶什麼菜最受歡迎？什麼菜會被大家「冷落」？（讀者提供）

年底派對眾多，很多華人喜歡自帶一道拿手菜Potluck（百樂餐）參加派對。那麼，帶什麼菜最受歡迎？帶什麼菜會被大家「冷落」？

華人黃小姐表示，最近要參加很多派對，還需要自己帶菜。她有一道拿手菜就是糟鹵雞腳。曾經某次春節聚會，大家都帶了菜，她帶的一盤白白的毫無賣相的雞腳擺了好久沒人碰。但突然間有人驚呼雞腳好吃，所有人都去搶，不但吃還要問做法。其實這道菜特別簡單，就是雞腳煮熟用超市買的糟鹵泡，冰箱裡過夜。這道菜久經考驗，在不少派對上都比很多大菜受歡迎。她自己在家也常做，放冰箱里當零食，看劇吃最合適。

她說，糟滷菜非常好做，煮熟了直接一瓶糟鹵泡一晚上就好了。除了雞爪，還有豬腳，雞翅，蝦之類的都可以糟鹵，很多素菜也可糟鹵，毛豆，豆干等等，簡單又好吃，糟鹵在華人超市就能買到。

還有華人推薦自己受表揚的菜。Tina說，首先是簡單好吃的，如日式咖哩牛肉和印度國菜黃油雞，這兩種簡單沒技術含量，一做一大盆，小朋友喜歡。更高級驚艷的是八寶福祿鴨，這道菜賣相和寓意都好，每年新年派對必做，其主要難度是在剔骨頭，耗時特別長，適合有耐心的人。

也有人在派對現場做生日蛋糕，華人丁小姐說，最近參加朋友的生日趴，有個客人現場給主人做生日蛋糕。蛋糕胚是預先烤好的，當面奶油裱花，十分精緻；因為奶油容易塌，必須現場做。

說起派對上吃到驚艷的菜，華人顏先生說，有一次參加派對，有客人是開餐館的，帶來自家做的彰化肉圓，特別好吃。還吃過一次魚片燒豆腐，鮮嫩又微微的香辣，很多年過去仍念念不忘。他自己帶過的是海鮮大咖，不過一般派對上肉菜大家都挺喜歡吃，如翠花排骨、鹽水鴨等，這些都容易做又好吃。

還有人喜歡四川人做的泡菜，陝西人做的涼皮，湖北人做的鴨貨和藕。華人Jennifer說，她喜歡好吃又費功夫的菜，比如她吃過別人帶的熏魚、涼拌豬肚、春捲，她自己帶的最受好評的菜有口水雞、涼拌鹵牛肉、糯米糖藕、自製鳳梨酥。

通常派對上帶涼麵比較不受歡迎。一方面是單價便宜給人小氣之嫌，另外派對上大家吃了很多肉，根本吃不下麵。不過自己做的涼麵比買的好一些。

華人超市 印度

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