私購中製槍枝消音器 洛警遭控重罪

洛市警局探員從中國購買非法槍枝消音器，面臨重罪指控。（Unsplash.com）

洛杉磯 縣檢察官 辦公室11月23日（周三）表示，洛市警察局(LAPD)的一名資深探員，因試圖從中國購買非法槍枝消音器（gun silencer）而面臨重罪指控。

自美國海關和邊境保護局2021年4月截獲非法槍枝消音器後，調查人員開始關注48歲的沃爾登（Luke Walden），他是洛市警局幫派 和毒品部門的探員，槍枝消音器郵寄包裹上顯示的地址與沃爾登的地址相符。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）在新聞發布會上指出，任何旨在使槍枝消音的裝置都是非法，「考慮到被告是一名高級執法人員，這起案件尤其令人不安。任何試圖通過在海外購買此類物品規避法律的人，無論其職業如何，都將對其行為負責。」

洛市警長摩爾（Michel Moore）也表示，「考慮到涉案警探的責任，這項調查讓我非常困擾。」

據《洛杉磯時報》報導，涉案人沃爾登是洛市警局24年的老將，職業生涯的最後十年是在幫派和緝毒部門任職。地方檢察官辦公室表示，沃爾登現被指控一項企圖持有非法消音器的重罪。檢察官發布的消息指出，他已於11月15日被捕後保釋，定於12月7日提審。