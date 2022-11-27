寧波總商會成立 建構中美合作平台

美國寧波總商會領導團隊合影。（記者張宏/攝影）

美國寧波總商會25日舉辦成立典禮，虞芷棋擔任創會會長，為在美的寧波商家會員提供中美的雙向合作的機會。

虞芷棋表示，她在美國20年，希望盡綿薄之力擔當起中美的橋樑作用。寧波人自古在海上求生存，她父親就是一名船長。寧波人被稱為甬商，勇敢拚搏是寧波人的特質，商會將匯集寧波商人的力量，融合各方資源，構建互惠合作的平台，謀求共同發展，做大做強。同時大力弘揚精誠團結，包容發展，敢於創新和樂於奉獻的寧波商人精神，在不斷強大自身，壯大隊伍的同時，努力促進企業蓬勃發展。商會積極參與區域合作，秉持愛祖國愛家鄉的基本理念積極參與美國社團的活動，為中美兩地社會發展和建設做出積極貢獻。

她說，中美合作面臨深度調整，如何找到商機，如何實現產業升級是重要目標。中美合作共贏是大時代所需，商會發揮自身優勢，服務會員企業，促進企業家之間的合作交流。同時維護商家合法權益，做到信心共享，優勢互補，加強合作，整體推進，形成商會的凝聚力和競爭力，讓會員可以把商會當作自己的家。

加州眾議員方樹強頒發榮譽狀給美國寧波總商會會長虞芷棋（左）。（記者張宏/攝影）

中領館 僑務領事安明栓表示，寧波是中國東南沿海重要港口城市，是長江三角洲經濟中心。當地有長期經商傳統，多年來在美國打拚的寧波僑商以吃苦耐勞抱團合作著稱。總商會成立很有意義，希望在虞會長帶領下促進中美友好。

加州眾議員 方樹強（Mike Fong）、美國華人華僑聯合總會會長蔡成華等人出席。