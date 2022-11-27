科羅拉多泉夜店槍擊 趙美心強烈譴責

科羅拉多州科羅拉多泉市同性戀夜總會附近，人們站在大規模槍擊案遇難者的臨時紀念碑旁哀悼。(美聯社)

科羅拉多州科羅拉多泉市(Colorado Springs)一個名為Club Q 的同志夜店，19日（周末）夜間發生大規模槍擊案，造成5死18傷的重大悲劇。兇嫌出生於南加州 聖地牙哥；國會亞太裔黨團(CAPAC)正副主席、也是代表南加 州選區的趙美心（Judy Chu）和高野（Mark Takano），強烈譴責這種濫殺無辜的殘忍行徑。

趙美心表示，對19日在科羅拉多州科羅拉多泉市發生，針對同性戀 群體（LGBTQ+）社區成員的槍擊事件感到震驚。她的心與受害者和他們的親人以及整個 LGBTQ+ 社區同在，其中包括許多亞太裔。這場悲劇發生在跨性別者紀念日（Transgender Day of Remembrance）前夕，紀念所有因反跨性別暴力行為而喪生的跨性別者，進一步提醒人們必須繼續反對攻擊同性戀群體言論和法案，這些言論助長了偏見和仇恨。

「作為國會亞太裔黨團主席，我仍然堅定地聲援國會同性戀黨團和全國各地的同性戀社區，我們繼續哀悼失去的無辜生命。我還強烈敦促國會同仁通過常識性槍枝改革，盡快結束對全國社區的暴力槍擊案。」

國會亞裔黨團第二副主席兼同性戀黨團聯合主席高野（Mark Takano）表示，LGBTQ 社區成員在科羅拉多州一個旨在免受仇恨和暴力侵害的空間中被謀殺，他向遇難者家屬、Q俱樂部顧客和科羅拉多泉市社區表示誠摯的哀悼。Q 俱樂部這樣的地方應該是安全的，在這裡個人可以真正受到保護，免受更大社會的歧視。然而，聽到這個社區再次被暴力破壞，感到非常傷心。這場致命襲擊永遠改變了科羅拉多泉市的結構，就像美國各地經歷過類似悲劇的其他社區一樣。

現年22歲的兇嫌槍手奧卓奇(Anderson Lee Aldrich)，出生於南加州聖地牙哥縣（San Diego），父母曾經住在河濱縣（Riverside）和橙縣（Orange），但在他一歲時已離婚。奧卓奇成長於一個世代南加州的家庭，但是家庭功能失調，法庭紀錄顯示，嫌犯2016年改名以保護自己不受親生父親的傷害。嫌犯去年曾使用土製炸彈和其它武器威脅自己的母親而遭警方逮捕。目前，奧卓奇面臨多項謀殺和仇恨犯罪指控，罪名成立將面臨終身監禁。