黑五購物 消費者更精打細算

安大略購物中心顧客黑五購物現人潮。（記者啟鉻╱攝影）

在疫情大流行陰影和高通 膨來襲的雙重夾擊下，25日南加迎來年度黑五 購物潮，雖然有的消費者大手筆消費，但仍有部分亞裔 消費者顯得更為理智，出手購物也更謹慎。一位華人年輕夫婦表示，高通膨下，未來經濟走向不確定，不敢大手大腳花錢。

在安大略購物中心，一對華裔年輕夫婦與幼兒前來購物。劉先生表示，已經在購物中心停留了兩個多小時，並沒有買太多東西。即使對夫婦都喜歡的商品，也要多走幾個商店，比較商家提供的折扣優惠。他說，現在還是高通膨的經濟環境，不敢太多支出，所以要合理精打細算。未來經濟走向也不確定，最近聽友人說，或許還會有更深的經濟不穩定。所以更需要小心了。

還有一名印度裔男子表示，他在五小時前就來到購物中心，也是為了能夠給自己更多時間，對各家商品折扣有個比較。好在自己的時間很充裕。這位男子說，他發現有的商家雖然提供了一定折扣優惠，好像是讓消費者占了便宜，但因為商品先前定價比較高，顧客並沒有享受到足夠優惠。所以只有比較，才能選擇自己理想價格的商品。