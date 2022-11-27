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大S話題床墊 最貴59萬元

記者陳開王若然、張庭瑜、劉子為╱洛杉磯報導
爭議事件中讓網友熱議紛紛的床墊均要價不菲。（海斯騰官網截圖）
爭議事件中讓網友熱議紛紛的床墊均要價不菲。（海斯騰官網截圖）

中國富商汪小菲與台灣藝人大S徐熙媛的離婚事件，近日因汪小菲拒付贍養費再起風波。汪小菲在嗆聲大S現任老公時，數次提到價值約20萬美元的床墊，成為許多網友關注焦點。或許因為貧窮限制想像，世說新聞團隊無法想像一張床墊憑什麼可以賣到這麼高的天價。所幸有很多富人的洛杉磯，有該床墊的專賣店，但這個天價床墊睡起來，真的有那麼舒服嗎？

視頻來源：世說新聞製作

原本一度外界推測該床墊來自瑞典、有170年的歷史品牌「海斯騰」（Hästens），皇室御用款要價近千萬新台幣，當初汪小菲從信義區BELLAVITA貴婦百貨購入。雖然後來發現實情並非如此，但「海斯騰」這個品牌卻瞬間在華人社區有了高知名度。

這款超奢侈的床墊專賣店位於西好萊塢地區，從洛杉磯世界日報所在的蒙特利公園市出發，開車約40分鐘即可抵達，這裡有不少高檔精品商店，海斯騰就是其中之一，床墊獨有的藍色格紋裝飾著門面。奢華海斯騰床銷售專員自稱是瑞典人，並介紹海斯騰床墊是瑞典品牌，有100多年歷史。這位銷售店員並要世說新聞團隊記者換上鞋套，來體會一場睡眠spa。

店員打開一扇木質推拉門，裡面滿是各類海斯騰床墊。他介紹說，海斯騰是純手工製作，用馬尾毛做填充，每個床墊需要八位頂級工匠至少耗時320小時完成。接著他調暗燈光，分別讓記者試睡了偏硬、中硬度和偏軟的三款床墊，並為記者挑選出最合適的一款。睡在這款床墊上，確實感覺很舒服，彷彿於空中被雲朵包裹，身體每一處都有很好的支撐。不過一想到價格要20萬美金，就感覺有些不值。

店員說，曾有NBA球星帶著妻子來買床，因為兩人體重身高相差太多，店裡為他們訂製了適合不同體型的床墊。其他使用該床墊的明星還有安吉麗娜茱莉，blackpink jennie，知名足球巨星C羅。他表示，會有專人上門清洗床墊，每三個月有專人上門按摩、翻轉床墊，做定期保養。他見世說新聞團隊有點猶豫，還表示可以分期付款，免利息。還給記者們洗腦說，花幾萬買輛車不心疼，花幾萬買個床墊怎麼就心疼了？在床上的時間可比在車裡時間多呀。經過約半小時的睡眠Spa，記者們準備離開。店員熱情地讓記者們留下聯繫方式，並贈送雜誌和助眠香包。讓大家不禁感嘆，幾十萬床墊的試睡體驗都這麼「高大上」呀。

位於比佛利山莊的海斯騰分店，店外採用床墊經典格紋作為裝飾。（世說新聞團隊╱攝影）
位於比佛利山莊的海斯騰分店，店外採用床墊經典格紋作為裝飾。（世說新聞團隊╱攝影）

根據海斯騰官網信息，最貴的兩款床墊分別售價約29萬和59萬美元，個人定製款價格會更高。

汪小菲此次與前妻大S（徐熙媛）交惡，主要因為大S追討500萬贍養費。汪小菲對此暴走發文表示，和大S同住的豪宅頭期款是他付的，即使離婚還得扛每月約3萬美元房貸，並對大S現任丈夫喊話「住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」還說要去台北討說法。

當時因汪小菲的母親張蘭曾在直播時爆料說，汪家的床墊是按照大S的脊椎量身定做，價格約28萬美元。兩者結合，有不少網友戲稱，汪小菲去台灣，是捨不得天價床墊。世說新聞團隊對於這款天價床墊的試睡感受，是感受不到價值20萬美元的舒適。不過相信對於不差錢的高收入階級，或許為了更高的生活品質，會願意接受這個價格。

世說新聞團隊親自測試床墊的舒適度，感覺實際差異並不大。（世說新聞團隊╱攝影）
世說新聞團隊親自測試床墊的舒適度，感覺實際差異並不大。（世說新聞團隊╱攝影）
店內擺放著海斯騰床墊內部清楚分析截面。（世說新聞團隊╱攝影）
店內擺放著海斯騰床墊內部清楚分析截面。（世說新聞團隊╱攝影）

汪小菲 大S 瑞典

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